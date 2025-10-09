путін вперше визнав причетність російської ППО до катастрофи літака Azerbaijan Airlines
Очільник кремля владімір путін заявив, що ракети російської ППО вибухнули поруч із пасажирським літаком Azerbaijan Airlines, який впав наприкінці 2024 року.
Про це він повідомив під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Таджикистані, передають пропагандистські ЗМІ рф.
За словами путіна, літак зачепили не бойові елементи ракет, а уламки. При цьому він прямо не визнав відповідальності росії за авіакатастрофу, заявивши, що причиною інциденту нібито став український безпілотник у небі.
путін також зазначив, що екіпажу пропонували здійснити посадку в російській Махачкалі, але літак вирішив летіти до аеропорту базування.
Авіакатастрофа сталася в Казахстані вранці 25 грудня 2024 року. Літак виконував рейс Баку — Грозний, кілька разів змінював маршрут і впав біля міста Актау. На борту перебували 67 осіб, з них п’ятеро — члени екіпажу. Внаслідок катастрофи загинули 38 людей.
За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною катастрофи стала російська ракета класу "земля — повітря", яка вибухнула під час повітряної активності безпілотників над Грозним, а її уламки влучили в літак.
27 грудня 2024 року Azerbaijan Airlines попередньо назвала причиною катастрофи "фізичний і технічний зовнішній вплив".
28 грудня путін вибачився за «трагічний інцидент», але так і не взяв на себе відповідальність. У липні 2025 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готує документи для позову проти росії через збиття літака.