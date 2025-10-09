путін вперше визнав причетність російської ППО до катастрофи літака Azerbaijan Airlines

За словами путіна, літак зачепили не бойові елементи ракет, а уламки.

Очільник кремля владімір путін заявив, що ракети російської ППО вибухнули поруч із пасажирським літаком Azerbaijan Airlines, який впав наприкінці 2024 року.

Про це він повідомив під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Таджикистані, передають пропагандистські ЗМІ рф.

За словами путіна, літак зачепили не бойові елементи ракет, а уламки. При цьому він прямо не визнав відповідальності росії за авіакатастрофу, заявивши, що причиною інциденту нібито став український безпілотник у небі.

путін також зазначив, що екіпажу пропонували здійснити посадку в російській Махачкалі, але літак вирішив летіти до аеропорту базування.

Авіакатастрофа сталася в Казахстані вранці 25 грудня 2024 року. Літак виконував рейс Баку — Грозний, кілька разів змінював маршрут і впав біля міста Актау. На борту перебували 67 осіб, з них п’ятеро — члени екіпажу. Внаслідок катастрофи загинули 38 людей.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною катастрофи стала російська ракета класу "земля — повітря", яка вибухнула під час повітряної активності безпілотників над Грозним, а її уламки влучили в літак.

27 грудня 2024 року Azerbaijan Airlines попередньо назвала причиною катастрофи "фізичний і технічний зовнішній вплив".

28 грудня путін вибачився за «трагічний інцидент», але так і не взяв на себе відповідальність. У липні 2025 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готує документи для позову проти росії через збиття літака.