Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла і у своїй передмові стверджує, що росія воює всіма доступними їй засобами, тоді як Україна не використовує всі наявні ресурси для війни через корупцію. Дональд Гілл, зі свого боку, пише, що ситуація на фронті досі критична: Генштаб мовчить про втрату Мирнограда та Покровська, тоді як 102-га бригада за два тижні втратила до 200 бійців під Гуляйполем через системні проблеми в управлінні. Водночас Україна демонструє технологічні прориви, вперше застосувавши підводний дрон для ураження російського підводного човна в Новоросійську та продовжує атаки на нафтову інфраструктуру від Каспію до Середземномор'я.

Вступ Тома Купера. На мій погляд, я не можу додати нічого нового до того, що сказав в інтерв'ю для українського телебачення кілька днів тому.

І це одразу ж принесло мені престижну медаль російського пропагандиста із золотою зіркою – від багатьох (квазі)глядачів: від героїв-фанатів Зєлі, які віддають перевагу гімнопіару та ілюзіям. Я обіцяю носити її з гордістю.

Тим часом, суть мого повідомлення залишається такою ж, як і в тому інтерв'ю: росія веде цю війну усіма силами, усіма засобами, що є в її розпорядженні (за винятком ядерної зброї, але включаючи "епізодичне" застосування "легкої хімічної зброї").

Через власний уряд Україна веде цю війну з однією рукою, прив'язаною за спиною. Жодні солодкі слова, жодне ігнорування та маніпулювання в мейнстрімних та соціальних медіа не можуть приховати всі прорахунки, стратегічні помилки, промахи та некомпетентність уряду Зеленського та його військового "керівництва".

Тим більше, що інша рука України також зв'язана за спиною – через системну некомпетентність її "союзників" на "Заході".

Звісно, можна зараз обговорювати, скільки корупції в країнах Центральної та Східної Європи, які тим часом приєдналися до НАТО та ЄС, і як ця проблема навряд чи буде належним чином вирішена навіть за два покоління. Але сувора реальність полягає в тому, що ці країни (поки що) не стикаються з російським вторгненням і війною на знищення. Навпаки: Україна просто не має на це часу. Вона повинна негайно вирішити проблему корупції на найвищому рівні.

Ось чому я наполягаю на критиці уряду Зеленського: він повинен припинити ігнорувати корупцію чи брати в ній участь, він повинен припинити приховувати свою корупцію і повинен негайно, прямо зараз, розпочати серйозні реформи.

Або він повинен піти у відставку.

Тим більше, що наступний корупційний скандал із Зеленським фактично вже запрограмований. Тому що його уряд корумпований. Якщо є якісь сумніви, перевірте це: у 2023-2024 роках в Україні відбувся обвал виробництва снарядів і вибухівки.

Тому, дорогі українці, і особливо герої-фанати Зеленського в соцмережах: подивіться правді в очі. Негайно. Або йдіть на дно, але не чекайте, що хтось підтримає вас, коли ви будете падати.

…і якщо ви думаєте, що я єдиний, хто так вважає, то ось вам доказ: слова самого Дональда Гілла.

Думка Дона Гілла. Україна має лише два варіанти: жити під владою росії або воювати. 63% готові воювати стільки, скільки буде потрібно, щоб вигнати росію. Три чверті не готові поступатися жодною територією або зменшувати військовий потенціал України за допомогою договору. Це раціональний вибір.

Щоб перемогти, Україна повинна вижити як держава. Все вказує на те, що вона здатна це зробити. Мене розчаровує те, що не використовуються дуже прості військові практики, що призводить до непотрібних втрат техніки, території та життів. Причина, чому я щотижня повідомляю про ці недоліки, полягає в тому, що вони не змінюються, вони знижують військовий потенціал України, і люди продовжують гинути без прийнятної причини.

Мене дивує, що ці питання не викликають такого ж широкого громадського протесту, як спроба обмежити повноваження антикорупційних органів. Я не українець і розумію, що є багато речей, яких я не розумію, і, звичайно, не маю права висловлювати свою думку з цього приводу. Але зараз йде боротьба між зниженням військового потенціалу росії та здатністю України вижити. Україна повинна працювати над максимізацією мультиплікаторів сили. Вона не повинна добровільно зменшувати власні військові можливості. Якщо здатність України до боротьби зменшуватиметься швидше, ніж здатність росії, то ризик втрати української держави зростатиме.

Час для цих змін був щонайменше три роки тому.

Думка Білецького. Є й інші, хто так вважає і вже давно про це говорить. Командир 3-го корпусу – лише один із таких голосів. Нічого нового він не говорить.

Андрій Білецький знову закликає до розробки узгодженої стратегії, спільної мети, над досягненням якої могли б працювати всі підрозділи. Хоча це правда, що ініціатива належить нападникам, а захисники мусять реагувати, вище керівництво України часто реагує дуже повільно. Було чимало можливостей зірвати атаки і перехопити ініціативу. Ефективні бригади проводили такі операції на місцевому рівні, але на вищих рівнях це робиться рідко. Операція в Курській області мала потенціал стати корисною операцією на більш широкому рівні, але єдиною метою було захопити якомога більше території без належного планування та координації. У тому вигляді, в якому операція була проведена, її мета була нездійсненною. Задіяні підрозділи мали координувати свої дії між собою, і, як наслідок, всі сили занадто довго перебували в несприятливій ситуації.

Замість того, щоб зосередитися на стратегії, яка може бути розроблена тільки Генеральним штабом, Генеральний штаб мікрокерує розгортанням підлеглих підрозділів, принаймні в одному випадку аж до рівня загону. Сирський повинен припинити мікрокерування, встановити стратегічну мету і надати корпусу ресурси для виконання його завдань.

Білецький закликає до високоякісної підготовки військ через три роки після відкритого вторгнення. Окремі війська повинні навчитися функціонувати і виживати на сучасному полі бою. Потрібно приділити час, щоб зберегти їм життя.

Армія є більш ефективною, якщо всі розуміють мету і використовують свою ініціативу для її досягнення. Це стосується не тільки офіцерів, але й солдатів. Для цього необхідний сильний корпус унтер-офіцерів. Білецький каже, що без нього старі люди вмирають швидше, ніж можуть передати свій досвід, а недосвідчені поповнення не можуть утримати свої позиції під тиском.

Далі Білецький каже, що більшість сьогоднішніх генералів у 2014 році були полковниками та підполковниками і ніколи не брали участі в бойових діях на передовій. Вони не розуміють, що солдати можуть, а що не можуть робити. Деякі з них компетентні, але всім їм бракує практичного досвіду. Він хотів би позбутися паперових генералів і просувати тих, хто має бойовий досвід і функціональні знання. Він каже, що найефективнішими командирами є капітани і майори, які виконують завдання полковників і генералів, і що бар'єри для їхнього просування повинні бути усунені.

За його власними словами: "2026 рік має бути роком тверезості – бо в Україні немає іншого вибору".

Як виглядають компетенція та відповідальність. У вересні ремонтний батальйон 125-ї бригади територіальної оборони оголосив про намір дезертирувати, коли їхні командири запланували відправити їх без підготовки до штурмових підрозділів як поповнення. Після публічного обурення наказ було скасовано.

У жовтні з'явилися повідомлення про те, що батальйони бригади були розділені і підпорядковані різним бригадам у Запоріжжі. У цьому секторі практично не було командування і контролю. Підрозділи відступали, не повідомляючи про це іншим підрозділам, що знаходилися ліворуч і праворуч від них. Допомога для евакуації поранених не надходила. Обіцяних запасних позицій не існувало. В одному батальйоні з 350 військових було підтверджено загибель трьох, а 46 вважалися зниклими безвісти. Коли родичі запитували про стан своїх близьких і пояснення подій, керівництво 125-ї бригади відповідало, що не знає, і скеровувало родичів до бригад, які командували різними батальйонами. Ці бригади не надавали жодних відповідей.

125-та бригада територіальної оборони згодом була перетворена на 125-ту важку механізовану бригаду і підпорядкована 3-му корпусу. Її первісний командир був звільнений і замінений Володимиром Фокіним. Фокін розпочав свою кар'єру в 2015 році в полку "Азов" як кулеметник і пройшов шлях до посади командира батальйону. Він є одним з тих, про кого Білецький говорив, що виконував обов'язки полковника, маючи лише звання майора.

Одним з перших кроків майора Фокіна було проведення наради офіцерів, на якій він пояснив свої очікування і дав їм місяць на те, щоб продемонструвати свої здібності. Деякі офіцери продемонстрували високий рівень підготовки та відповідальності. Інші не відповідали стандартам. Фокін відправив їх до Куп'янська, де вони патрулювали під наглядом, щоб навчитися роботі солдатів, якими вони мали керувати. Імовірно, ті, хто навчиться, будуть відправлені назад, щоб керувати своїми підрозділами, а ті, хто не досягне прогресу, більше не будуть офіцерами в цьому підрозділі.

Він також опублікував відео, в якому детально описав вжиті ним заходи, надав сім'ям номер телефону, за яким вони могли зв'язатися з підрозділом, та організував дві онлайн-зустрічі з сім'ями, щоб відповісти на їхні запитання, вислухати їхні потреби та поінформувати їх про свої плани. На перший погляд це може здатися дрібницею, але це не просто гуманний жест доброї волі, це зміцнює довіру між підрозділом та сім'ями. Це перетворюється на довіру між керівниками та солдатами, що підвищує бойовий дух і мотивацію та зменшує ймовірність дезертирства. Відмова останнього командира визначити статус своїх військ і повідомити про це сім'ям відіграла роль у його звільненні.

В рамках перетворення бригади територіальної оборони на важку механізовану бригаду Фокін курував додавання батальйону повітряних дронів, взводу наземних дронів, роти РЕБ, танкового батальйону, батальйону ремонту та відновлення, медичної частини та самохідного артилерійського батальйону. На основі досвіду 3-ї бригади було реорганізовано штаб, розформовано стрілецький батальйон, оскільки два роки тому цей тип підрозділу було визнано неефективним, а 125-та бригада тепер має власний центр набору.

Це перша бригада, яка зазнала трансформації після приєднання до 3-го корпусу, і планується провести аналогічні зміни в інших бригадах.

Якщо керівник організації є компетентним, то з часом всі підлеглі йому керівники також стануть компетентними. Це також стосується і головнокомандувача.

Сумщина. росіяни увійшли в прикордонне село Грабове, що за 50 км на південь від Суджі: вони захопили 5 українських військових, які захищали це місце (потім продемонстрували їх на відео і змусили співати російський гімн), а також забрали 50 заарештованих цивільних осіб, переважно чоловіків.

Вовчанськ. Не було ознак територіальних змін, але росія продовжує бомбардувати південну частину Вільчі артилерією та авіацією.

Куп'янськ. Центр міста "все ще контролюється" росіянами. Хоча цей "контроль" є сумнівним: вони контролюють кілька високих будівель, через що українці не можуть захопити місто цілком – принаймні без неприйнятних втрат, чого Драпатий не дозволить. Чому? Тому що він розуміє природу цієї війни.

Завдяки туману росіяни також використовують вузький коридор до своїх позицій на північ від міста: він пролягає через болотисту місцевість на західному березі річки Оскіл.

Тим часом, 78-й десантно-штурмовий полк ЗСУ був реорганізований у бригаду і переведений із Сум до Куп'янська. 116-та механізована бригада знищила транспортні засоби та наземний дрон поблизу Петропавлівки.

З іншого боку, російському 272-му мотострілецькому полку було наказано захопити Піщане, Курилівку та Куп'янськ-Вузловий. Їхнього командира замінили, солдати купують деталі для дронів за власні гроші (вони можуть собі це дозволити завдяки все ще значним виплатам, які отримують при підписанні контрактів), а потім обладнання втрачається в погано підготовлених атаках. Солдати, які просунулися вперед, можуть отримувати постачання тільки за допомогою дронів. Вони вже увійшли в Піщане, але ще не встановили над ним контроль.

росіяни повинні перетнути річку Оскіл, щоб дістатися до Куп'янська, і більшість з тих, хто намагається це зробити, гинуть. Деякі перебираються через річку або використовують труби, хоча вони були атаковані в декількох місцях. росіяни виходять з труб, коли трапляється перешкода, а потім знову заходять у труби з іншого боку перешкоди.

Борова. росіяни просувалися по газопроводу від Сватового до Новоплатонівки, і 77-а аеромобільна бригада вбила 40 з них.

Лиман. Лиман знаходиться за 3 км від лінії фронту, але волоконно-оптичні дрони з обох сторін залишили свій слід.

Сіверськ. Поки Генштаб України все ще заперечує падіння Сіверська, ЗСУ атакує росіян, які закріплюють свій контроль над Сіверськом. росіяни бомбардують лісосмугу за 4 км на схід від Никифорівки. Українці у Федорівці зазнають атаки, як і кілька дронів.

Костянтинівка. Бронетанкові підрозділи, включаючи мостоукладач, знищені 427-м безпілотним полком. Російські штурмові групи атаковані в Іванопіллі та Костянтинівці. "Азов" атакує росіян у різних місцях. Більше атак на Іванопілля.

Українські війська атаковані на східному краю водосховища.

Покровськ. Звіти, отримані три дні тому, підтверджують, що росіяни увійшли в Мирноград зі сходу та півдня і проникли в центр міста, а також риють окопи між Покровськом і Родинським.

Генеральний штаб України досі мовчить про втрату обох міст і про те, що там загинуло або потрапило в полон так багато військових ЗСУ.

Можна сказати, що це "не дивно": починаючи з головнокомандувача Сирського, більшість генералів ЗСУ просто не можуть зрозуміти сучасне "повністю прозоре поле бою". Вони все ще одержимі лінійною війною: тим, як думає маса людей, які лише поверхнево стежать за цією війною, а саме: "ця сторона пофарбована в червоний колір, отже, перебуває під контролем росії, а інша сторона пофарбована в синій колір, отже, перебуває під контролем України, і існує чітка межа", абсолютно чітка "лінія зіткнення", "міцний, цілісний "фронт"..., а потім одержимі "утриманням" і "відновленням втрачених позицій".

Насправді, в цьому (та кількох інших) секторах війни, за винятком випадків, коли хтось опиняється відрізаним далеко позаду ворожих військ і БпЛА або наземних безпілотників, які їх обійшли (з наступальною, оборонною чи будь-якою іншою метою), немає "позицій". Те, що українці зазвичай називають "сірою зоною", а такі люди, як я, називають "нічиєю землею", простягається на 15-20 кілометрів в обидва боки від того, що військові картографи в соціальних мережах називають "лінією фронту" або "лінією зіткнення". У межах цих 30-40 кілометрів жодна зі сторін не має повного, постійного і надійного контролю над територією: все, що рухається – чи то для наступу, чи для відступу – одразу привертає увагу, виявляється і, таким чином, наражається на негайний і точний удар. Ті, хто вижив, ховаються в будь-яких норах, які тільки можуть знайти.

Саме тут найуспішнішими є командири, які усвідомлюють цінність і важливість життя кожного окремого солдата. На жаль, їх лише декілька – з обох сторін.

Не дивно, що Корпус "Азов" вбив 101 росіянина за 24 години. 92-а механізована бригада знищила 3 бронетранспортери та 35 солдатів під час однієї російської атаки. Було знищено 21 транспортний засіб та систему протиповітряної оборони. росіян атакують також уздовж залізниці.

Тим часом, всрф "одержима прапорами": почасти відправляє до 20-30 військових, іноді поодинці, для проникнення на українську сторону "сірої зони" і встановлення прапорів. Так вона може відправляти БПЛА для зйомки відео "російського прапора в XY". Відповідно, росіяни підняли прапор у Світлому.

Щоб не відставати, українці підняли свій прапор у Рівному.

росіяни в західному Покровську зазнають атак. Мотоциклісти, які прямують до Гришиного, зазнають атак.

Гуляйполе. За останні два тижні тільки 102-га бригада територіальної оборони втратила до 200 загиблих і зниклих безвісти на східній околиці Гуляйполя. Зневірені війська довелося відвести з фронту. Троє з п'яти командирів батальйонів були звільнені. Два батальйони будуть розформовані і використані для поповнення. У цьому секторі протягом декількох місяців спостерігалися проблеми у багатьох підрозділах. Які б проблеми не були у 102-ї бригади, вони не обмежуються лише нею.

Командири 17-го корпусу та штурмових сил намагаються налагодити стабільну оборону, перевіряють окремі позиції та кричать на офіцерів. 33-й штурмовий полк захищає північну частину міста, а 225-й штурмовий полк – південну. До них підпорядковані підрозділи інших бригад. У центрі міста є сильна точка.

Тим часом росія продовжує бомбардувати Гуляйполе артилерією та авіацією. В місті підбито український танк.

Окуповані території. У Криму було атаковано два радари системи С-400. Кілька днів по тому на авіабазі Бельбек було вражено 2 радари "Небо", радар, що використовується в системі С-400, систему протиповітряної оборони "Панцир" та літак МіГ-31.

Балтійське море. З червня російські військові кораблі супроводжують тіньові танкери. Зараз вони знаходяться в ключових точках Балтійського моря, а на танкерах перебувають озброєні охоронці.

російське вантажне судно "Адлер" не мало озброєної охорони і поламалось у шведських територіальних водах. Судно підпадає під санкції за перевезення північнокорейських боєприпасів до росії. Швеція затримала судно і взяла його під варту. Звинувачення передано до прокуратури, і судно не рушить з місця, доки справа не буде вирішена.

росія. Вперше Україна застосувала підводний військово-морський дрон і вразила причал щонайменше за 20 метрів від підводного човна класу Kilo в Новоросійську. Незважаючи на те, що вибух пройшов неподалік, він завдав кормі підводного човна таких пошкоджень, що той частково занурився і його не могли перемістити за допомогою простого буксирування. Підводні човни класу Kilo можуть запускати ракети "Калібр". Цей підводний човен, ймовірно, має пошкодження гвинтів, валу та інших важливих компонентів. Єдиний сухий док, який є у росії, знаходиться в Севастополі, де українські ракети знищили інший підводний човен, який знаходився на ремонті.

Той момент, коли підводний дрон врізався в причал дуже близько до підводного човна.

росія знала, що Україна має підводний дрон, але дрон проплив через протипідводні сітки, коли їх опустили, щоб пропустити інші судна. Камери були зламані або відео було викрадено. А в російському повідомленні йдеться про те, що технічні фахівці з гідролокаційних систем були відправлені на СВО.

(Ліворуч) росіяни затопили баржі, щоб запобігти проникненню підводних дронів. Це також заважає їхнім кораблям виходити в море. (Праворуч) На причалі видно 9-метровий кратер. Підводний човен був уражений ударною хвилею від вибуху, а потім ще однією, яка відбилася від причалу. Підводний човен втрачає рідину. Можливо, що сонарне обладнання іншого підводного човна, який знаходився за сотні метрів, було пошкоджено.

Тіньовий танкер Qendil був атакований в Середземному морі за допомогою безпілотних літальних апаратів. Україна стверджує, що судно більше не придатне до експлуатації.

Астраханський газопереробний завод – у вогні. Нафтогазова платформа "Корчагін" у Каспійському морі знову зазнала нападу. Нафтова платформа "Ракушечне" стала третьою, яка була атакована в Каспійському морі, а тієї ж ночі кілька дронів атакували патрульний катер з 30-мм гарматою і кулеметом у Каспійському морі. НПЗ "Славнефть-ЯНОС" був атакований вдруге за три дні.

Пролунали сирени, коли була атакована електростанція в Орлі. Підпалили підстанції в Ростові та Курській області.

Підпалили завод "Тольяттіазот", що виробляє аміак, який використовується у вибухових речовинах.

У Бєлгородській області було знищено дві пускові установки С-400.

Опитування 1158 водіїв показало, що 24% мали проблеми з пошуком бензину протягом останніх трьох місяців, а 6% стикалися з дефіцитом палива більше п'яти разів. 61% стикалися з обмеженнями кількості, а 40% – з довгими чергами. 90% тих, хто стикався з дефіцитом, змогли знайти бензин пізніше того ж дня. Інша ситуація склалася в Криму, де 70% стикалися з дефіцитом і 50% не могли знайти паливо того ж дня. Дефіцит був пов'язаний з проблемами розподілу, які посилилися через збільшення споживання палива під час сезону відпусток.

Ціни на російську нафту продовжують знижуватися

До вторгнення 2022 року 20% російських жінок щороку ставали жертвами домашнього насильства, а в 2018 році загинуло 5000 жінок. У 2017 році росія декриміналізувала осіб, які вчинили злочин вперше, оскільки, як сказав один з авторів закону, "надзвичайно важливо захищати сім'ю як інститут". Максимальним покаранням було штраф або два тижні утримання під вартою в поліції. До війни жінкам часто говорили, що це сімейна справа, і вони не реагували. Однак ситуація змінилася. Тепер поліція регулярно реагує на скарги. Коли людей заарештовують, вони або потрапляють до в'язниці, або приєднуються до армії. Якщо поліція переконує чоловіка, який вчиняє насильство, приєднатися до армії, поліція отримує премію. Додатковою перевагою є те, що якщо чоловік загине в Україні, дружина може отримати грошову компенсацію.

Озброєння. Китайська лазерна система протиповітряної оборони протягом трьох місяців проходила випробування в росії. Її радар має дальність дії 5 км, може засліплювати камери на відстані 3 км і збивати дрони на висоті 1500 метрів. росіяни заявили, що вона знищила "сотні українських дронів".

Дрони завдають значної шкоди транспортним засобам обох сторін. Деякі бригади покладаються на наземні дрони для постачання. 3-тя штурмова бригада постачала 80% (40 тонн) своїх логістичних потреб протягом літніх місяців, але цей показник знизився до 50% через погіршення стану ґрунту внаслідок погодних умов. Бригада "Азов" використовує наземні дрони для 20-25 тонн і щомісяця втрачає 10 систем, що могло б коштувати кілька десятків життів, якби використовувалися вантажівки. Десантно-штурмова бригада транспортує 80% (10-12 тонн) наземними дронами. Вартість є перешкодою для деяких бригад, які використовують наземні дрони. Навіть якщо дрон надається урядом, потрібно 2000 доларів на термінал Starlink і додаткові батареї. Також важко знайти персонал для керування та обслуговування наземних дронів, і кожен дрон, що відправляється на фронт, модифікується підрозділом, оскільки виробники не встигають за постійними змінами, що відбуваються.

Україна заявляє, що щодня виробляє 950 дронів-перехоплювачів проти "Шахедів".

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4