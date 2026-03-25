Іран відкинув "план миру" від США

Іран відхилив пропозицію США щодо припинення вогню та має власні вимоги щодо припинення бойових дій.

Представник Ірану, звання та посаду якого не розкривали, заявив: "Іран припинить війну, коли сам вирішить це зробити й коли будуть виконані його власні умови".

Серед вимог:

повне припинення «агресії та вбивств» з боку ворога (а не тимчасове припинення вогню);

створення конкретних механізмів для забезпечення того, щоб війна не була повторно нав’язана Ірану;

гарантована та чітко визначена виплата воєнних збитків та репарацій;

завершення війни на всіх фронтах і для всіх груп опору, що брали участь у ній по всьому регіону;

міжнародне визнання та гарантії щодо суверенного права Ірану панувати над Ормузькою протокою.

За даними медіа, адміністрація президента США Дональда Трампа через посередників з Пакистану передала іранцям план припинення вогню з 15 пунктів. Серед них — послаблення санкцій, скорочення ядерної програми Ірану, обмеження ракет та розблокування Ормузької протоки.

Єгипетський чиновник, який брав участь у посередницьких зусиллях, заявив, що пропозиція також включає обмеження на підтримку збройних груп з боку Ірану.

Press TV повідомляє, що Тегеран вважає американські пропозиції "надмірними".

Паралельно з переданням пропозицій США готувалися відправити щонайменше тисячу військовослужбовців на додаток до приблизно 50 000, які вже перебувають на Близькому Сході.