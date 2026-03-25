Іран відкинув "план миру" від США
25 березня 2026, 20:53
Фото: DW
Іран висунув власні вимоги.
Іран відхилив пропозицію США щодо припинення вогню та має власні вимоги щодо припинення бойових дій.
Про це повідомила іранська державна телекомпанія Press TV, посилаючись на неназваного "високопосадовця з питань політичної безпеки", цитують AP та BBC.
Представник Ірану, звання та посаду якого не розкривали, заявив: "Іран припинить війну, коли сам вирішить це зробити й коли будуть виконані його власні умови".
Серед вимог:
- повне припинення «агресії та вбивств» з боку ворога (а не тимчасове припинення вогню);
- створення конкретних механізмів для забезпечення того, щоб війна не була повторно нав’язана Ірану;
- гарантована та чітко визначена виплата воєнних збитків та репарацій;
- завершення війни на всіх фронтах і для всіх груп опору, що брали участь у ній по всьому регіону;
- міжнародне визнання та гарантії щодо суверенного права Ірану панувати над Ормузькою протокою.
За даними медіа, адміністрація президента США Дональда Трампа через посередників з Пакистану передала іранцям план припинення вогню з 15 пунктів. Серед них — послаблення санкцій, скорочення ядерної програми Ірану, обмеження ракет та розблокування Ормузької протоки.
Єгипетський чиновник, який брав участь у посередницьких зусиллях, заявив, що пропозиція також включає обмеження на підтримку збройних груп з боку Ірану.
Press TV повідомляє, що Тегеран вважає американські пропозиції "надмірними".
Паралельно з переданням пропозицій США готувалися відправити щонайменше тисячу військовослужбовців на додаток до приблизно 50 000, які вже перебувають на Близькому Сході.