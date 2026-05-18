СЗР отримала нові російські документи з оцінкою втрат від війни

У документах також є дані щодо банківської кризи в росії, де вказано, що 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації

Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат росії від війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, це саме російська внутрішня оцінка, яку "вони намагаються приховати й від світу, і від внутрішньої російської аудиторії".

Зеленський заявив, що перший індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин. Згідно з даними в документах, лише одна російська нафтова компанія вже змушена закрити близько 400 свердловин. Другий показник – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року.

"Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати", – зазначив президент.