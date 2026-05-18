СЗР отримала нові російські документи з оцінкою втрат від війни
18 травня 2026, 16:53
Фото: з відкритих джерел
У документах також є дані щодо банківської кризи в росії, де вказано, що 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації
Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат росії від війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, це саме російська внутрішня оцінка, яку "вони намагаються приховати й від світу, і від внутрішньої російської аудиторії".
Зеленський заявив, що перший індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин. Згідно з даними в документах, лише одна російська нафтова компанія вже змушена закрити близько 400 свердловин. Другий показник – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року.
"Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати", – зазначив президент.
У документах також є дані щодо банківської кризи в росії, де вказано, що 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації, і ще 8 банківських установ накопичили критичні проблеми, "які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів".
Також зараз дефіцит російського бюджету становив майже 80 мільярдів доларів.
Зеленський доручив керівнику СЗР Олегу Луговському оприлюднити інформацію про спроби росіян залучити світові компанії до схем з обходу санкцій. Зокрема, за його словами, Україна зафіксувала російські спроби вивезти зерно з Криму та інші схеми експлуатації півострова за участі суб'єктів зі США.