Мадяр похвалив Орбана за ініціативу віддати свої виплати дитбудинку на Закарпатті, але хоче переказати їх сам
16 травня 2026, 20:15
джерело facebook Péter Magyar
Експрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав ініціативу своїх соратників й оголосив, що передасть свою частину вихідної компенсації на потреби дитячого будинку на Закарпатті. Але новий прем’єр Петер Мадяр продовжує виступати проти виплати цих коштів ексурядовцям, зокрема Орбану, хоч і підтримав ініціативу з фінансуванням дитбудинку.
Орбан претендує на 38 801 013 форинтів вихідної компенсації (приблизно 5 583 465 мільйонів гривень).
У своїх соцмережах він поділився листом до директорки дитбудинку в селі Надьдобронь на Закарпатті, у якому написав: "Тільки-но отримаю належну мені юридичну допомогу, негайно перекажу всю суму вашому закладу, щоб допомогти дітям Закарпаття".
Згодом чинний прем’єр Мадяр похвалив свого попередника за таку ініціативу і сказав, що приймає її. Однак лише за умови, що той надішле номер банківського рахунку організації-отримувача, щоб гроші можна було переказати безпосередньо туди й щоб вони "не загубилися десь дорогою".
Днями в Угорщині спалахнув скандал щодо цих вихідних виплат для членів колишнього уряду. Усе почалося з того, що Мадяр закликав урядовців із колишнього уряду "навіть не думати" про вихідні компенсації після передання влади, адже ті, мовляв, не заслуговують на них "після того, як вони зруйнували нашу країну".