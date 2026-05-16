Мадяр похвалив Орбана за ініціативу віддати свої виплати дитбудинку на Закарпатті, але хоче переказати їх сам

Орбан претендує на 38 801 013 форинтів вихідної компенсації (приблизно 5 583 465 мільйонів гривень).

Експрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав ініціативу своїх соратників й оголосив, що передасть свою частину вихідної компенсації на потреби дитячого будинку на Закарпатті. Але новий прем’єр Петер Мадяр продовжує виступати проти виплати цих коштів ексурядовцям, зокрема Орбану, хоч і підтримав ініціативу з фінансуванням дитбудинку.

У своїх соцмережах він поділився листом до директорки дитбудинку в селі Надьдобронь на Закарпатті, у якому написав: "Тільки-но отримаю належну мені юридичну допомогу, негайно перекажу всю суму вашому закладу, щоб допомогти дітям Закарпаття".