Загроза з білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба

Поблизу державного кордону України на території білорусі наразі не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки. Проте потенційна загроза з боку цієї країни залишається цілком реальною.

Про це в ефірі Національного телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами речника Державної прикордонної служби України, безпосередньо біля українського кордону активних дій ворога не спостерігається. Водночас ситуація може змінитись у будь-який момент через повну підконтрольність Мінська кремлю.

"Зараз у безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо переміщення особового складу чи техніки. Але попри те, що зараз на території білорусі немає російських військ у великій кількості, в будь-який момент росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові свої сили", – зауважив Демченко.

Також Андрій Демченко підкреслив, що самопроголошена влада білорусі свідомо та регулярно нагнітає інформаційну та військову обстановку.

"Це постійне нагнітання ситуації, що для білорусі йде загроза з різних боків, і вони мають бути сильними, щоб відповісти на будь-які виклики. Хоча білорусі ніхто не загрожує. Натомість білорусь продовжує підтримувати росію, постійно проводити навчання, перевірку своєї боєготовності", – зазначив речник.

Окрему небезпеку становить поточний шантаж Мінська та москви про наявність та можливе застосування тактичної ядерної зброї, яка раніше була розміщена на території республіки.У Держприкордонслужбі запевняють, що українські сили оборони чітко оцінюють усі ризики, продовжують зміцнювати оборонні лінії вздовж усього північного кордону та готові до будь-якого розвитку подій.