У Греції продають острів Макрі

У Греції на продаж виставили приватний острів Макрі. Торги заплановані на листопад, а стартова вартість об’єкта становить 247 тисяч євро.

Макрі входить до архіпелагу Ехінадських островів в Іонічному морі. Усе, що є на острові, – кілька занедбаних споруд: невеликий будинок, каплиця та резервуар для води.

Утім, потенційним покупцям навряд чи вдасться перетворити острів на люксовий курорт. Макрі має статус природоохоронної території та входить до європейської екологічної мережі Natura 2000. Через це на ньому дозволені лише мінімальна інфраструктура та сільськогосподарська діяльність.

Уперше Макрі намагалися продати ще 2022 року за €8 мільйонів, однак після переоцінки вартості стало зрозуміло, що через природоохоронні обмеження інтерес інвесторів до клаптика суші значно нижчий.