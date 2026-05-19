Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Греції продають острів Макрі

19 травня 2026, 10:05
У Греції продають острів Макрі
Фото: EPA/UPG
Стартова ціна €247 тис.
У Греції на продаж виставили приватний острів Макрі. Торги заплановані на листопад, а стартова вартість об’єкта становить 247 тисяч євро.
 
Про це пише Euronews.
 
Макрі входить до архіпелагу Ехінадських островів в Іонічному морі. Усе, що є на острові, – кілька занедбаних споруд: невеликий будинок, каплиця та резервуар для води.
 
Утім, потенційним покупцям навряд чи вдасться перетворити острів на люксовий курорт. Макрі має статус природоохоронної території та входить до європейської екологічної мережі Natura 2000. Через це на ньому дозволені лише мінімальна інфраструктура та сільськогосподарська діяльність.
 
Уперше Макрі намагалися продати ще 2022 року за €8 мільйонів, однак після переоцінки вартості стало зрозуміло, що через природоохоронні обмеження інтерес інвесторів до клаптика суші значно нижчий.
 
На тлі популярності цифрового детоксу та відпочинку без зв’язку приватні острови залишаються популярним сегментом туристичного ринку. Зокрема, у Греції можна орендувати острів Turquoise Private Island біля Афін, а в Іспанії туристам пропонують приватний острів Тагомаго неподалік Ібіци.
 
 

 

Греціяострів

Останні матеріали

Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється