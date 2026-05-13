Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністр оборони Греції заявив на зустрічі міністрів ЄС, що знайдений дрон – український

13 травня 2026, 13:13
Міністр оборони Греції заявив на зустрічі міністрів ЄС, що знайдений дрон – український
Фото: Getty Images
Присутність морського дрона впливає на свободу та безпеку судноплавства, заявив політик.
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас, виступаючи на зустрічі зі своїми колегами з ЄС, заявив, що він впевнений у тому, що морський безпілотник, який виявили біля узбережжя острова Лефкада, є українським.
 
Про це пише грецьке видання Kathimerini.
 
Натомість, міністр оборони України Михайло Федоров, який брав участь у зустрічі в режимі онлайн, заявив, що йому нічого про це не відомо, але пообіцяв провести розслідування та надати відповіді. Дендіас також підтримав заяви, зроблені міністром закордонних справ Георгіосом Герапетрітісом, заявивши, що розширення війни проти росії на Середземне море є небезпечним розвитком подій.
 
"Присутність цього безпілотного надводного судна, морського дрона, впливає на свободу та безпеку судноплавства. Це надзвичайно серйозна проблема", – сказав він.
 
Видання пише, що у ширшому контексті йдеться про те, як цей епізод вплине на відносини Греції з Україною. Афіни підтримували Київ з самого початку російського вторгнення: надавали кредити та військову техніку через треті сторони. ЄС рішуче налаштований не допустити, щоб такі епізоди затьмарили більш важливе питання щодо того, як забезпечити Україну ресурсами в найближчі місяці.
 
Нагадаємо, 7 травня в прибережній зоні біля острова Лефкада в Греції нібито виявили український морський дрон без вибухівки. У Міністерстві закордонних справ України заявляли, що не мають жодної інформації про знайдений у Греції дрон, але готові до співпраці з грецькою стороною.

 

ГреціяДрон

Останні матеріали

Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється