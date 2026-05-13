Міністр оборони Греції заявив на зустрічі міністрів ЄС, що знайдений дрон – український

Присутність морського дрона впливає на свободу та безпеку судноплавства, заявив політик.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас, виступаючи на зустрічі зі своїми колегами з ЄС, заявив, що він впевнений у тому, що морський безпілотник, який виявили біля узбережжя острова Лефкада, є українським.

Про це пише грецьке видання Kathimerini.

Натомість, міністр оборони України Михайло Федоров, який брав участь у зустрічі в режимі онлайн, заявив, що йому нічого про це не відомо, але пообіцяв провести розслідування та надати відповіді. Дендіас також підтримав заяви, зроблені міністром закордонних справ Георгіосом Герапетрітісом, заявивши, що розширення війни проти росії на Середземне море є небезпечним розвитком подій.