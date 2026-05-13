Міністр оборони Греції заявив на зустрічі міністрів ЄС, що знайдений дрон – український
13 травня 2026, 13:13
Присутність морського дрона впливає на свободу та безпеку судноплавства, заявив політик.
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас, виступаючи на зустрічі зі своїми колегами з ЄС, заявив, що він впевнений у тому, що морський безпілотник, який виявили біля узбережжя острова Лефкада, є українським.
Про це пише грецьке видання Kathimerini.
Натомість, міністр оборони України Михайло Федоров, який брав участь у зустрічі в режимі онлайн, заявив, що йому нічого про це не відомо, але пообіцяв провести розслідування та надати відповіді. Дендіас також підтримав заяви, зроблені міністром закордонних справ Георгіосом Герапетрітісом, заявивши, що розширення війни проти росії на Середземне море є небезпечним розвитком подій.
"Присутність цього безпілотного надводного судна, морського дрона, впливає на свободу та безпеку судноплавства. Це надзвичайно серйозна проблема", – сказав він.
Видання пише, що у ширшому контексті йдеться про те, як цей епізод вплине на відносини Греції з Україною. Афіни підтримували Київ з самого початку російського вторгнення: надавали кредити та військову техніку через треті сторони. ЄС рішуче налаштований не допустити, щоб такі епізоди затьмарили більш важливе питання щодо того, як забезпечити Україну ресурсами в найближчі місяці.
Нагадаємо, 7 травня в прибережній зоні біля острова Лефкада в Греції нібито виявили український морський дрон без вибухівки. У Міністерстві закордонних справ України заявляли, що не мають жодної інформації про знайдений у Греції дрон, але готові до співпраці з грецькою стороною.