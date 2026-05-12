Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл

У традиційному тижневому огляді подій російсько-української війни Дональд Гілл зауважує, що просування російської армії дедалі більше нагадує виснажливе повзання: росіяни повільно просуваються на окремих ділянках фронту, проте платять за кожен метр непомірну ціну. Натомість Україна робить ставку не на територію, а на системне виснаження противника – удари вглиб на 60-200 кілометрів руйнують логістику, нафтопереробну інфраструктуру та оборонну промисловість росії. Паралельно з фронтовою динамікою стрімко змінюється і внутрішня ситуація в самій росії: економічні втрати, провальний День перемоги без техніки, рейтинг путіна, що сповзає донизу, і дедалі помітніша параноя диктатора. Головна теза Дональда Гілла така: ключем до перемоги є не захоплення населених пунктів, а методичне підточування російської воєнної машини, яка рано чи пізно дасть тріщину.

Загальний огляд. росія все ще повільно просувається під Куп'янськом, а Костянтинівка повторює сценарій інших міст, які зрештою впали, проте загалом ситуація на лінії фронту виглядає контрольованою.

Виснаження російської ППО й надалі полегшує польоти над окупованими територіями та над самою росією. Удари по російській логістиці на відстані 60-200 км із часом підточуватимуть російські спроможності й ізолюватимуть поле бою. Першочерговим завданням має стати здобуття переваги в повітрі на кожній ділянці. Обмежує не техніка, а людський ресурс.

Цілком імовірно, що удари по окремій ділянці зможуть виснажити російські сили, і тоді стане можливим обмежений локальний наступ, проте пріоритетом має бути перемога у війні на виснаження, а не територіальні здобутки. Саме з цією метою українські сили під Старицею провели операцію не задля захоплення території, а заради знищення живої сили.

Далекобійні удари в найближчі місяці чинитимуть дедалі більший тиск на російську воєнну машину. Якщо росія не знайде способу їх обмежити, машина зрештою дасть тріщину. Наразі Україна нарощує кількість таких ударів.

Вовчанськ. 72-га бригада вивчала поведінку росіян біля Стариці – за вісім кілометрів на захід від Вовчанська. Бійці помітили, як саме противник висувається до передової для штурмів і як його підтримують. Зазвичай на цій ділянці перебувало близько 200 росіян, але на той момент їх налічувалося лише 150. Українці побачили нагоду й спланували випереджувальний удар, аби зірвати дії противника, а потім повернутися на свої позиції.

Вогневу підтримку забезпечували дрони й танки. Піхота розмінувала проходи й швидко вийшла на ворожі позиції. Латиноамериканські добровольці з Бразилії та Колумбії пересувалися на мотоциклах і пішки. Вони зачистили ворожі позиції, утримали їх під час російських контратак, а потім відійшли до власних рубежів.

Куп'янськ. росія продовжує повзти вперед, навіть попри знищення її інфільтраційних груп. Ділянка фронту від Піщаного до річки Оскіл становить десять кілометрів.

російські ракети б'ють по українських логістичних маршрутах.

Знищено російський склад боєприпасів. російську 152-мм гармату помітили під час стрільби – і відразу уразили. Поблизу Петропавлівки обстріляно росіян.

Лиман. росіяни переправилися через Сіверський Дінець під Пришибом. Україна атакували їх дронами. У відповідь росія завдала авіаударів по українських позиціях. Противник також переправився під Тетянівкою – навпроти Святогірська. Задум полягав у тому, щоб порушити українську логістику й забезпечувати постачання дронами.

росія згенерувала за допомогою ШІ відео чергової фейкової переправи – на захід від Озерного.

Слов'янськ. росіяни трохи просунулися біля Федорівки Другої, проте відеосвідчень бойової активності за минулий тиждень майже немає.

Україна завдала удару по одному з двох залізничних мостів на північний захід від Сіверська.

Костянтинівка. Напруга на цій ділянці висока: росіяни відчувають, що успіх близько. Дедалі більше російських військових заходить у місто. Щойно піхота противника досягає міської забудови, знищувати її стає значно складніше. росія також намагається просунутися в Степанівці й проникає дедалі глибше.

Україна уражає російську піхоту, що рухається через Степанівку. Українські військові закидають вибухівку в будівлю в місті. Українська авіація завдала удару східніше міста.

Пошкоджено український танк Leopard 1A5. Знищено український склад боєприпасів. Український боєць залишає візок під час атаки російського дрона.

Покровськ. Будинки та лісосмуги дають росіянам прикриття для просування під Гришиним. На інших ділянках укриттів менше, тому росіянам важче виходити з Дорожнього та Родинського.

Знищено українську реактивну систему залпового вогню.

Гуляйполе. Атаки на південь від Добропілля та в напрямку Чарівного тривають, але ця ділянка незрівнянно стабільніша, ніж ще пару місяців тому. По Чарівному гатять реактивними системами.

Херсонщина. Бійці 34-ї бригади морської піхоти України застосували дрон із гучномовцем і запропонували росіянам здатися. Ті перейшли на підконтрольну Україні позицію на лівому березі, а за кілька тижнів їх евакуювали човном. Полонені отримали їжу з McDonald's; один із них зізнався, що коли його човен потонув під час обстрілу, він втратив зброю, а командир наказав йому продовжувати атаку з лопатою.

У Голій Пристані розбомблено пункт керування дронами.

росія скинула прапор із дрона на правому березі Дніпра – наче це означало, що село тепер її.

Окуповані території. Дрони 1-го корпусу "Азов" регулярно патрулюють небо над Маріуполем – рідним містом "Азову", а також дороги навколо нього і нищать російську військову техніку. Один дрон знищив дві вантажівки за 40 км від російської лінії фронту. Ще одну вантажівку уразили за 50 км від передової.

Знищено "Тунгуску" та два зенітні комплекси "Тор", нафтосховище, залізничні цистерни з пальним, газову інфраструктуру та вежі зв'язку. Уражено "Панцир", "Тор", дві РЛС П-18, шість комплексів контролю повітряного простору, три пункти розташування військ та центр зв'язку.

Українські ударні дрони середньої дальності дістають цілі на відстані до 200 км. Азовське море – приблизно за сотню кілометрів. російські блогери вже відверто кажуть, що загроза логістиці стає настільки серйозною, що сухопутним коридором до Криму невдовзі може бути просто небезпечно пересуватися.

росія.

Нафтопереробний завод у Пермі знову зазнав атаки, як і насосна станція (вище), де пошкоджено резервуар. Від початку 2026 року росія втратила 7 мільярдів доларів нафтових надходжень.

На Кіришському НПЗ у Ленінградській області спалахнули пожежі у двох місцях. На Ярославському НПЗ уражено установку АВТ-3.

У Приморську пошкоджено експортний термінал і наземні споруди. Уражено також нафтовий танкер і корабель класу "Каракурт", носій ракет "Калібр".

Коли кілька тижнів тому Україна атакувала аеродром у Челябінську, під удар також потрапив склад боєприпасів у Кедровці поблизу Єкатеринбурга. Уражено завод вибухових речовин "Свердлов" у Дзержинську та хімічний завод у Брянську. Атаковано будівлю ФСБ поблизу грузинського кордону. Атаковано будівлю ФСБ у Грозному.

Десь втрачено гелікоптер – подробиць не оприлюднено.

Підприємство "ВНІІР-Прогрес" розташоване приблизно за 1 200 км від України та виробляє антени й приймачі для супутникових навігаційних систем ГЛОНАСС, GPS та Galileo. Це обладнання використовується у ракетах і дронах типу "Шахед" і є стійким до перешкод РЕБ. Завод також випускає інше електронне обладнання для флоту. Його неодноразово атакували дронами, проте порівняно невеликі бойові частини дронів завдають обмежених пошкоджень будівлям і виробничим лініям, де немає нічого вибухового чи горючого.

Антидронова сітка спричинила вибух на зовнішньому боці будівлі, але не змогла завадити масштабній пожежі, яка знищила значну частину приміщень усередині.

Ракети "Фламінго" застосували саме тому, що їхня велика бойова частина завдає значних пошкоджень у разі влучання. Проте точність залишається серйозною проблемою. "Фламінго" мають високий відсоток перехоплень, якщо російська ППО може їх уразити. Маневрування для уникнення ППО ускладнює навігацію і знижує точність. Додатковий чинник – завод розташовано посеред міста Чебоксари, і якщо ракета значно відхилиться від точки прицілювання, вона потрапить у житлові будівлі, чого Україна ніколи не ставила за мету.

"Фламінго" влучила в передню частину головного корпусу під кутом. Для розчищення завалів встановили кран. Два дрони "Лютий" уразили інший корпус, завдавши менших, але відчутних пошкоджень.

Одна ракета "Фламінго" влучила в передній фасад головної будівлі, а два дрони – в інший корпус. На одному відео видно масштаб пожежі на головному корпусі, а автомобіль, що проїжджає вже після того, як полум’я вщухло. Інше денне відео фіксує пошкодження та помітні антидронові сітки. Ще одне відео показує, як ракета "Фламінго" пролітає й влучає в об'єкт, а також денну атаку дронів – деякі з них потрапили у житлові будинки. На останньому відео видно пошкодження від бойової частини "Фламінго" в електромеханічному коледжі через дорогу – приблизно за 130 метрів від місця удару.

На Каспійському морі пошкоджено російський ракетний корабель під час руху.

росія застосовує антидронові сітки на базі підводних човнів на Тихому океані.

Оскільки війна путіна в Україні не просувається, у самій росії дедалі більше об’єктів вибухає, економіка стає дедалі складнішою і для пересічних громадян, і для олігархів, рейтинг путіна сповзає донизу – особливо на тлі непопулярних обмежень інтернету. Він уже остаточно увійшов у параноїдальну фазу диктатора: за повідомленнями, проводить багато часу в бункерах, аби уникнути замаху. Він більше не навідується до своїх резиденцій у Москві та на Валдаї.

У низці міст паради до Дня Перемоги скасували, але Санкт-Петербург і Москва все ж провели парад – без техніки. путін запропонував перемир'я на 8–9 травня, а Зеленський відповів, що Україна дотримуватиметься його, якщо воно почнеться 6 травня – утім, ми вже добре знаємо, як путін шанує перемир'я. За п'ять днів до параду російський гелікоптер ганявся за українським дроном над Москвою. Зеленський дозволив росії провести парад, пообіцявши, що Україна не бомбитиме Червону площу. У параді брали участь північнокорейські військові. Іноземних журналістів не допустили, пряму трансляцію вели із затримкою, а на випадок атаки тримали напоготові архівні записи. Через 45 хвилин парад завершився прольотом пілотажної групи в горизонтальному польоті.

росія посилила Москву додатковими засобами ППО – а це означає, що їх довелося зняти з інших ділянок. Від часу, коли в травні 2023 року перший український дрон долетів до столиці, навколо Москви побудовано понад 50 нових позицій ППО, а з серпня 2025 року їх швидко посилюють.

Цьогоріч росія планує завербувати щонайменше 18 500 іноземців. Кожен регіон зобов'язаний забезпечити від 0,5% до 3,5% усіх іноземців на своїй території, а це означає, що під приціл потраплять трудові мігранти з Центральної Азії. Людей в Африці та Азії також заманюватимуть обіцянками роботи, а потім силоміць заганятимуть до армії – як штурмову піхоту, з мінімальною підготовкою. До росії виїхали 1 000 кенійців, повернулося лише 30. Дехто отримує безкоштовний переліт до росії, а коли відмовляється йти в армію, йому повідомляють, що виїхати не зможе, доки не поверне витрачені на нього кошти. Один новобранець із Ботсвани відмовився підписувати кілька контрактів, написаних російською, навіть під побоями. Іронія в тому, що під час медогляду в нього виявили серцеву недугу, тож до України так і не відправили. Він утік із табору в росії, а дипломат його країни допоміг повернутися додому.

Ще у вересні 2022 року росія сформувала чотири батальйони з інструкторського складу армії, аби закрити нестачу піхоти. У травні 2024 року вона сформувала полк із Повітряно-космічних сил (ВКС). Операторів РЛС-систем попередження, технічний персонал полків винищувальної та дальньої бомбардувальної авіації пізніше, у серпні, відправили в Курську область. Флот також передав особовий склад до морської піхоти; а в штурмову піхоту кинули зв'язківців, снайперів, операторів ППО, ракетників стратегічного призначення та інших фахівців. До січня 2026 року полк ракетних військ стратегічного призначення дислокувався на Курщині, полк ВКС воював на Сумщині, а полк Балтійського флоту діяв під Костянтинівкою. Імовірно, аналогічні підрозділи сформовані й з інших флотів та армійських частин.

На відміну від піхоти, своїх льотчиків росія відпускає після завершення контракту, а нових готує дуже мляво. Через те, що значну частину технічного персоналу перекинули в піхоту, утворився дефіцит. Цю нестачу поглиблює ще й те, що технічних спеціалістів, які залишилися, використовують для охорони аеродромів.

