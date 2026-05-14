Держсекретар США заявив, що лише Вашингтон здатен бути посередником між Києвом і москвою

Держсекретар визнав, що переговорний процес "дещо втратив імпульс", однак висловив сподівання на його відновлення.

Сполучені Штати готові сприяти дипломатичному завершенню війни росії проти України та сподіваються на відновлення переговорного процесу між сторонами.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News.

За його словами, останніми місяцями переговори "дещо втратили імпульс", а сторони дедалі більше покладаються на ситуацію на полі бою та зовнішні економічні фактори. "Українці відчувають дедалі більшу впевненість у своїх позиціях на полі бою, вони пережили зиму. росіяни відчувають певний оптимізм, оскільки ціна на нафту зросла. Але сподіваємося, чи то завдяки заяві путіна, чи чомусь іншому, що незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову почнуть діалог. І ми готові взяти на себе роль посередника та довести це до завершення", – заявив Рубіо.

Окремо держсекретар наголосив, що США залишаються єдиною країною, здатною ефективно виконувати роль посередника. "Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай спробує, але обидві сторони постійно кажуть нам, що ми єдині, хто може це зробити", – сказав він.