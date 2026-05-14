Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Держсекретар США заявив, що лише Вашингтон здатен бути посередником між Києвом і москвою

14 травня 2026, 14:51
Держсекретар США заявив, що лише Вашингтон здатен бути посередником між Києвом і москвою
Wikipedia
Держсекретар визнав, що переговорний процес "дещо втратив імпульс", однак висловив сподівання на його відновлення.

Сполучені Штати готові сприяти дипломатичному завершенню війни росії проти України та сподіваються на відновлення переговорного процесу між сторонами.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News.

За його словами, останніми місяцями переговори "дещо втратили імпульс", а сторони дедалі більше покладаються на ситуацію на полі бою та зовнішні економічні фактори. "Українці відчувають дедалі більшу впевненість у своїх позиціях на полі бою, вони пережили зиму. росіяни відчувають певний оптимізм, оскільки ціна на нафту зросла. Але сподіваємося, чи то завдяки заяві путіна, чи чомусь іншому, що незабаром ми дійдемо до того моменту, коли обидві сторони знову почнуть діалог. І ми готові взяти на себе роль посередника та довести це до завершення", – заявив Рубіо.

Окремо держсекретар наголосив, що США залишаються єдиною країною, здатною ефективно виконувати роль посередника. "Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай спробує, але обидві сторони постійно кажуть нам, що ми єдині, хто може це зробити", – сказав він.

СШАвійнапереговориМарко Рубіо

Останні матеріали

Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється