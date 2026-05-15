США готують антидронний щит для чемпіонату світу з футболу

ФБР розгортає посилені заходи безпеки з акцентом на захист повітряного простору від дронів у рамках підготовки до чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє Bloomberg.

У забезпеченні безпеки будуть задіяні правоохоронні органи штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Лос-Анджелеса та округу Маямі-Дейд, які працюватимуть із антидронними системами під координацією ФБР. Відомство безпосередньо контролюватиме ключові міста, зокрема Лос-Анджелес, Маямі та Нью-Йорк, тоді як Міністерство внутрішньої безпеки курируватиме інші майданчики.

Захист буде переважно електронним: радари, камери та радіочастотні датчики фіксуватимуть дрони у забороненій зоні, після чого управління ними може бути перехоплено або заблоковано без фізичного знищення. За словами представників ФБР, подібні методи вже відпрацьовували на навчаннях.

Американські спецслужби зазначають, що поширення доступних комерційних дронів суттєво змінило підхід до безпеки масових заходів. У відомствах вказують, що подібні пристрої вже використовували в конфліктах в Україні та на Близькому Сході. Серед реальних інцидентів, які спонукали до посилення заходів, ФБР згадує запуск дрона під час матчу NFL у Балтіморі, що призвело до тимчасової зупинки гри.

Розвиток антидронних систем розпочався кілька років тому і отримав додаткове фінансування близько $500 мільйонів, частину яких вже спрямовано на оснащення міст-господарів турніру.