Україна вибачилася перед Грецією за морський дрон

Київ наголосив, що інцидент став наслідком російської агресії, і пообіцяв запобігати подібним випадкам у майбутньому.

Україна попросила вибачення у Греції через інцидент із морським дроном, виявленим біля узбережжя острова Лефкада на початку травня.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

"У цьому контексті українська сторона висловлює свої вибачення за інцидент, наголошуючи, що він став наслідком обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України", – заявив Тихий.

Речник подякував Греції та грецькому народу за підтримку України і наголосив, що Київ високо цінує дружні відносини з Афінами. За його словами, обидві країни об'єднує спільне занепокоєння викликами міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській, а також діяльністю російського тіньового флоту. Тихий підкреслив, що Україна зацікавлена в тому, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, 8 травня грецькі рибалки помітили дрон поблизу острова Лефкада. Греція стверджувала, що це український безпілотник "Мамай", який перевозив близько 100 кг вибухівки, та направила Україні офіційний дипломатичний протест із вимогою вибачень. МЗС України спочатку не підтвердило приналежність дрона, однак заявило про готовність розслідувати інцидент.