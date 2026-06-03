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Греція висловила дипломатичний протест Україні через морський дрон

03 червня 2026, 15:39
Греція висловила дипломатичний протест Україні через морський дрон
Фото: Reuters
Афіни вимагають вибачень від Києва.

Афіни висловили офіційний дипломатичний протест Україні через інцидент з морським дроном. Міністр закордонних справ Георгій Герапетрітіс напередодні повідомив головну дипломатку ЄС Каю Каллас, що звіт Генштабу Греції свідчить про безумовну приналежність безпілотника Україні.

Про це пише Kathimerini.

Про демарш розповіла прессекретарка МЗС Лана Зохіу під час регулярного брифінгу дипломатичних кореспондентів. Також зазначається, що про протест повідомили міністра закордонних справ України Андрія Сібігу.

За даними грецького слідства, український морський дрон був "частиною ширшої операції, в якій мали брати участь й інші подібні системи для ураження суден, що служать російським інтересам". Греція повідомила Україну, що їй відомо про цей план, а пріоритетом країни є визнання Києвом помилки та виведення усіх своїх дронів з Середземномор'я.

Нагадаємо, морський дрон (за даними грецьких ЗМІ, йдеться про модель "Козак Мамай") був виявлений рибалками поблизу острова Лефкада після того, як, судячи з усього, у нього сталася несправність дистанційного керування. За повідомленнями, він перевозив 100 кг вибухівки. Грецькі посадовці підозрюють, що його метою було вразити корабель російського тіньового флоту, що діє у Середземному морі.

Греціяпротестморський дрон

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