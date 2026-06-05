Після вибуху дрона в Констанці Румунія відкрила кримінальну справу

Каллас поклала відповідальність на росію.

Румунський уряд підтвердив інформацію про чотири морські дрони у Чорному морі, один з яких вибухнув вранці 5 червня у порту Констанци. Міністерство національної оборони Румунії зв'язалося з українськими колегами, які підтвердили, що втратили контроль над чотирма апаратами. Один вибухнув у порту, два підірвалися самостійно у морі, ще один, за межами порту.

Про це повідомляє Digi24.

"Румунська влада звернулася до українських колег із проханням негайно повідомляти румунську сторону про подібні ситуації, які можуть становити ризик для Румунії", – заявили в уряді.

Прокуратура при Апеляційному суді Констанци розпочала кримінальне розслідування за недотримання режиму обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. За даними слідства, близько 06:30 в районі причалу № 78 було виявлено "сірий військовий човен без написів, що сів на мілину". Апарат мав системи відеоспостереження та антени супутникового зв'язку. Близько 10:30 він вибухнув.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас провела телефонну розмову з очільницею МЗС Румунії Оаною Цою та висловила Бухаресту повну солідарність. "Першочергова відповідальність за те, що сталося, на росії. Як зазначив президент Зеленський у вчорашньому відкритому листі до путіна, москва може будь-якого дня зупинити цю війну", – наголосила Каллас.

Вона також повідомила, що наступного тижня міністри оборони країн ЄС обговорять подальше посилення підтримки України та власної оборонної готовності.