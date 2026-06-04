Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці та дослідник сучасної війни Мік Раян у публікації для Lowy Institute наголошує на системній нездатності західних збройних сил засвоювати уроки сучасних воєн – передусім війни в Україні та нещодавнього конфлікту з Іраном. Він доводить, що, попри безпрецедентну відкритість бойових дій, західні інституції не перетворили здобуті знання на доктрину, закупівельні пріоритети чи структуру збройних сил. На противагу їм авторитарні держави – росія, Китай, Іран і Північна Корея – сформували спільний ринок воєнних знань, що дає їм структурну перевагу в конкурентному середовищі навчання. Особливу увагу приділено ролі штучного інтелекту як прискорювача адаптації та потребі реформувати культуру, систему просування по службі й механізми закупівель – передусім у сфері безпілотних технологій.

Технологічний прогрес не змінить сутнісної природи війни. Бойові дії ніколи не перетворяться на стерильну інженерну вправу. Це завжди буде криваве ремесло, підвладне випадку й невизначеності, в якому воля однієї нації протистоятиме волі іншої – і переможе та, що здатна завдати більшої шкоди й витримати більше ударів. Проте способи завдання цих ударів змінюються впродовж сторіч і змінюватимуться й далі – дивно й непередбачувано. – Макс Бут

У 2023 році на авіабазі Мачулищі поблизу Мінська було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Розташовану за 200 кілометрів від лінії фронту авіабазу ВПС росії не розглядали як можливу ціль і до удару там не готувалися. У березні 2026 року американський літак далекого радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, що стояв просто неба на саудівській авіабазі приблизно за 700 кілометрів від Ірану, був знищений під час операції "Епічна лють". Між цими двома епізодами є одна принципова відмінність: ВПС США мали роки попереджень про відповідну загрозу й не відреагували на них. Це наочна демонстрація нездатності вчитися на чужих війнах.

На стратегічному рівні провал навчання ще очевидніший і ще свіжіший. Адміністрація Трампа не засвоїла головного політичного уроку з війни в Україні: навіть значно слабший учасник конфлікту зберігає власну суб'єктність. Такі воюючі сторони здатні роками чинити спротив іноземній збройній агресії, якщо потрібно. Саме так відбувається вже понад чотири роки в Україні – і, судячи з усього, так само відбувається у війні з Іраном.

Контраст між інерцією інституційного навчання на Заході та швидкістю навчання супротивників є одним із визначальних стратегічних фактів нинішнього десятиліття. Західні уряди й армії повільно інституціоналізують уроки України та Ірану. Їхні противники – ні. Китай, росія, Іран і Північна Корея сформували авторитарний ринок знань, у якому бойовий досвід – від застосування безпілотників і радіоелектронної боротьби до промислової мобілізації та стратегічного примусу – поширюється значно швидше, ніж готові визнати багато західних інституцій. Коли один учасник блоку здобуває нові знання, вони стають доступними всім.

Організації здатні демонструвати стійке невміння вчитися. Засновники теорії організаційного навчання Кріс Аргіріс і Дональд Шон розрізняли "одноконтурне" навчання – виправлення помилок у межах наявних підходів, і "двоконтурне", яке передбачає перегляд самих вихідних припущень. Військові інституції є архетиповими "одноконтурними" учнями. Вони чудово адаптуються тактично – у межах доктринальних обмежень, але структурно опираються перегляду базових доктрин. Організації можуть потрапляти в "пастки компетентності", коли закріплюють звичні практики навіть тоді, коли ті вже не відповідають середовищу.

Хоча військові підрозділи на Заході демонструють похвальне прагнення засвоювати уроки іноземних воєн, та сама енергія проявляється в ширших військових і політичних інституціях. Значною мірою через стрімкість змін чимала частина трансформацій у веденні війни за останні п'ять років, схоже, оминула оборонні бюрократії. Цей дефіцит навчання зумовлений поєднанням кількох чинників: зосередженістю на вже наявних концепціях, неточним розумінням того, що відбувається в іноземних війнах, засвоєнням спірних або хибних уроків і нездатністю закріпити корисні висновки на практиці.

Дефіцит навчання вражає західні військові інституції, зокрема Збройні сили Австралії. Це не проблема ресурсів і не брак відповідної інформації. Це виклик організаційної культури, індивідуальної та інституційної скромності, філософії керівництва й політичної байдужості. В епоху, коли війна ще ніколи не була такою відкритою, свідомо не навчатися – це стратегічне рішення з тяжкими наслідками.

Стаття складається з чотирьох розділів. Перший досліджує природу військового навчання й те, чому воно таке складне в мирний час. Другий і третій розділи – це приклади провалів навчання на Заході: протибезпілотникова війна та еволюція наступальних операцій. Четвертий розділ зводить аналіз у рекомендації для австралійського уряду та Міністерства оборони. Стаття завершується закликом до іншого типу інституційного керівництва – готового плекати "відповідальний бунт".

Розділ 1. Виклик військового навчання у воєнний (і мирний) час

Історія пропонує багату і часто застережливу літературу про те, як військові інституції навчаються, як зазнають у цьому поразки й чим вимірюються наслідки цих поразок. Ключові висновки цієї літератури слугують аналітичним фундаментом для всього, про що йтиметься далі.

Навчання, перешкоди й дефіцити

Когнітивна наука визначає жорсткість схем – схильність інтерпретувати нову інформацію крізь призму вже наявних уявлень, а не оновлювати їх як ключовий механізм і індивідуальних порушень навчання, і організаційної інерції. У військових організаціях роль колективної схеми виконує доктрина. Уроки з конфліктів в інших країнах, що підтверджують чинну доктрину, засвоюються легко; ті, що ставлять її під сумнів, – маргіналізуються, переосмислюються або ігноруються.

Теорія адаптації, що спирається на дарвінівські уявлення про еволюційний тиск і природний відбір, пропонує корисну концептуальну рамку для пошуку засобів подолання збоїв воєнного навчання. Ключовий висновок відповідної літератури такий: інституції, здатні виявляти зміни у своєму середовищі, аналізувати їхні наслідки й відповідно змінювати власну поведінку, випередять тих, хто на це нездатний або не хоче цього робити. Військові організації існують у постійно конкурентному навчальному середовищі – в мирний час і на війні, навіть якщо не завжди повною мірою усвідомлюють масштаб змін і конкуренції, з якими стикаються. Це зумовлює потребу будувати й безперервно розвивати культуру навчання й адаптації – культуру, що охоплює як індивідуальні компетентності, так і інституційні процеси.

Адаптація у військових організаціях не відбувається в один момент і в одній формі. Для сучасного виклику важливі три різновиди адаптації: адаптація перед початком війни, адаптація в перехідний період від мирного стану до воєнного та адаптація безпосередньо під час війни. Кожен з них ставить різні вимоги до організації та керівництва, розгортається в різному темпі й потребує різного інституційного стану.

Мирна адаптація є фундаментом воєнної ефективності. Рівень організаційного навчання в мирний час суттєво впливає на те, як інституція готується до конфлікту, як діє на початкових етапах війни і наскільки швидко може подолати розрив між довоєнними припущеннями та воєнною реальністю. Як стверджує Вільямсон Мюррей, один з провідних дослідників воєнної ефективності, військова культура може бути найважливішим чинником не лише воєнної дієвості, а й процесів воєнних інновацій, необхідних для підготовки збройних сил до наступної війни.

Проте мирна адаптація вимагає від інституцій постійно долати суперечність між "освоєнням" і "дослідженням". "Освоєння" означає застосування наявних компетентностей до добре знайомих проблем. "Дослідження" – вироблення нових компетентностей і розв'язків для нових викликів. Ці два прагнення завжди перебувають у напрузі. Як пише теоретик організацій Джеймс Марч, "адаптація потребує балансу між дослідженням і освоєнням, але постійно опиняється під загрозою через тенденцію кожного з них витісняти інше". Західні військові організації, що діють у мирний час під фіскальним і бюрократичним тиском ліберально-демократичного урядування, останніми роками різко схилилися до "освоєння". Вони роблять те, що завжди робили, з поступовими удосконаленнями, жертвуючи справжнім "дослідженням".

Навчатися – складно

Засвоєння уроків минулих і поточних воєн – справа непроста. Навіть цілеспрямовані та добре забезпечені ресурсами зусилля зі збору й впровадження уроків не гарантують успіху. Література про воєнне навчання виявляє кілька стійких тем щодо перешкод для ефективного інституційного навчання.

Перша – це організаційна культура: переконання, ідеї, норми й припущення, вкорінені в організації, часто нижче рівня усвідомленої рефлексії. Вона справляє потужний вплив на здатність інституції навчатися й змінюватися. Культура визначає, якою мірою керівники на кожному рівні визнають наявність змін і на який ризик готові йти у відповідь. Культура, що заохочує конформізм, карає за помилки й просуває по службі не за інноваційне мислення, а за управлінський хист, породить організацію, що погано навчається, – незалежно від того, які формальні процеси вона запровадила.

Друга перешкода – парадокс, закладений у самій основі засвоєння уроків: вузькоспецифічні уроки мають мало практичної цінності за межами конкретного випадку, тоді як загальні уроки, застосовні в ширшому контексті, можуть бути настільки банальними, що не дають жодного реального розуміння. Цей парадокс загострюється, коли інституція, яка навчається, суттєво відрізняється від тієї, за якою вона спостерігає, – за географією, структурою сил чи стратегічним контекстом. Це особливо важливо, коли йдеться про перенесення уроків України на тихоокеанський або близькосхідний театр.

Деякі західні військові інституції, схоже, дійшли висновку, що досвід України настільки специфічний, що його не можна безпосередньо застосувати до підготовки за іншими сценаріями – зокрема, в Тихоокеанському регіоні. Яскравий приклад – Національна оборонна стратегія Австралії 2024 року, яка здебільшого проігнорувала цю війну. Версія 2026 року частково виправила цю прогалину. Справді, як зауважує американський воєнний стратег Джозеф Коллінз, "уроки з окремої війни, навіяні технологіями, зазвичай мають дуже короткий термін придатності". Але саме це й живить систему засвоєної безпорадності, коли подібний аргумент використовується як привід уникнути важкого інтелектуального зусилля – з'ясувати, які уроки все ж можна перенести.

Третя перешкода – схильність швидко формулювати попередні висновки й шукати надійні дані на їх підтвердження. Такий підхід відвертає увагу від оперативних і стратегічних складових та заохочує статичне, а не динамічне навчання. Інакше кажучи, інституції шукають те, що вже очікують знайти, і припиняють пошук, щойно це знаходять. Приклади – британці та їхні спостереження за російсько-японською війною, армія США та спостереження за Жовтневою війною, численні спостерігачі за конфліктом у Нагірному Карабасі.

Четверта перешкода – мабуть, найфундаментальніша – це дефіцит скромності: нездатність зберігати справжню інтелектуальну відкритість щодо того, що може виявити противник або війна. Серед помітних провалів воєнної скромності останніх років – три: катастрофічна недооцінка росією національної стійкості України у лютому 2022 року; колективна нездатність України та її західних прихильників зрозуміти глибину й витонченість російської оборони перед контрнаступом 2023 року; і нездатність Ізраїлю оцінити оперативне планування Хамасу напередодні 7 жовтня 2023 року. В кожному випадку сторона, що зазнала поразки, мала значний обсяг розвідувальних даних. Чого їй бракувало – то це готовності поставитися до них серйозно, проаналізувати їхні наслідки й адаптуватися до того, як бути захопленою зненацька.

Проблема швидкості

Найдезорієнтуючою рисою адаптації до сучасної війни є її темп. Українські підрозділи безпілотників нерідко оновлюють програмне забезпечення щодня. Тактика на рівні підрозділу змінюється кожні один-два тижні. Тактика комбінованих дій на вищому рівні – у циклі від двох до трьох місяців. На тлі цього темпу змін західні військові інституції, що діють у циклах закупівель, вимірюваних роками, і циклах перегляду доктрини, вимірюваних десятиліттями, тоді як відбір керівників систематично віддає перевагу управлінській, а не інноваційній компетентності, – структурно розсинхронізовані. Воєнний дослідник Тео Фаррелл писав, що "коли армії, авіація і флоти вступають у війну, вони незмінно роблять це з планами, тактикою та технікою, неоптимальними для майбутніх боїв. Тому здатність швидко адаптуватися у воєнний час може бути вирішальною". Швидкість навчання має значення. Їй може сприяти довоєнна розбудова системних функцій навчання й адаптації в інституції.

Штучний інтелект як прискорювач навчання

Держави, задіяні у війнах, розглянутих у цій статті, почали в реальних бойових умовах будувати навчальну інфраструктуру на основі штучного інтелекту, здатну прискорити навчання й адаптацію. Штучний інтелект у військових організаціях зазвичай асоціюється з ураженням цілей і плануванням. Виявлення цілей за допомогою ШІ, розподіл засобів ураження та прискорення ланцюга ураження привертають найбільшу суспільну увагу й викликають найзначнішу етичну дискусію. Однак ШІ починає застосовуватися і для навчання та адаптації. ШІ у сфері агрегування бойових даних і швидкого перетворення оперативного досвіду на інституційні знання є менш помітним, але критично важливим з огляду на дефіцити навчання, описані тут.

Україна створила одну з найвагоміших у світі платформ навчання ШІ в реальних бойових умовах. Система "Очі" – ініціатива українського неприбуткового сектору – централізує відеопотоки з понад 15 000 фронтових екіпажів безпілотників. З 2022 року було накопичено два мільйони годин відеозаписів з безпілотників, що приблизно дорівнює 228 рокам безперервного спостереження; на цій базі навчаються моделі ШІ, які аналізують бойову тактику, розпізнавання цілей і оцінку ефективності систем озброєння. Це не ШІ для ураження цілей. Це ШІ, застосований до завдання навчання: побудова безперервно оновлюваної моделі того, що спрацьовує, що ні і чому, – на основі найбільшого з коли-небудь зібраних наборів даних про сучасний бій. У березні 2026 року Україна відкрила цю інфраструктуру одночасно для кількох постачальників ШІ, заснувавши першу багатосторонню платформу для навчання ШІ-моделей на даних поля бою, що оновлюються майже в режимі реального часу, – спеціально спроєктовану для подолання розриву між лабораторним моделюванням і непередбачуваними умовами реальних операцій. Практичні наслідки цих інвестицій уже очевидні: впровадження ШІ-наведення в операціях українських FPV-безпілотників підвищило ефективність ударів з 30-50 до 80 відсотків.

Американська компанія з аналітики даних Palantir у рамках співпраці з Пентагоном у проєкті Maven розробила систему Maven Smart System, яка поєднує розвідувальні дані від безпілотників, супутників, наземних джерел, радарів і теплових сенсорів і пропонує командирам сформовані ШІ варіанти ураження, що вдосконалюються після кожного бойового застосування. Принципова деталь: протягом перших десяти місяців оперативної підтримки України система пройшла понад 50 циклів удосконалення. Це адаптація ШІ в темпі, якому немає аналогів у циклах перегляду доктрини чи закупівель на Заході. Це якісно інше інституційне ставлення до навчання, коли зворотний зв'язок між оперативним досвідом і вдосконаленням системи вимірюється днями.

Ізраїль закріпив ШІ для воєнного навчання через спеціальну організаційну архітектуру, а не єдину платформу. Підрозділ 8200 Сил оборони Ізраїлю має вбудований Центр ШІ, до мандата якого входить безперервне вдосконалення систем на основі оперативних даних; Підрозділ 3060 у складі Розвідувального управління створено спеціально для розвитку оперативних і візуальних ШІ-систем для використання під час поточних бойових дій. Темп впровадження ШІ в ЦАХАЛ різко прискорився після розвідувального провалу 7 жовтня. Після нападу ЦАХАЛ оперативно дозволив розгортання ШІ-інструментів, а резервісти з технологічних компаній надали можливості, яких у військових до того не було. Це – протилежність тому, що діагностовано у цій статті щодо західних інституцій: криза спричинила прискорення, а не інерцію.

У збройних силах США більшість роботи зі ШІ у 2025 році залишалася зосередженою в чотирьох функціональних напрямах: підтримка прийняття рішень, обробка розвідувальних даних, технічне обслуговування та підготовка. Корпус морської піхоти оформив свій ШІ-план лише у вересні 2025 року. Осередок швидкого впровадження ШІ Пентагону запрацював у грудні 2024 року. Об'єднані командування США також застосовували ШІ для різних функцій, зокрема воєнних ігор і оперативного навчання.

Україна, Ізраїль і Сполучені Штати – в реальних бойових умовах, швидко й масштабно – продемонстрували, що ШІ може виконувати роль прискорювача навчання. Він здатен агрегувати бойовий досвід, виявляти закономірності в тисячах зіткнень і перетворювати оперативні дані на інституційні знання в темпі, недосяжному для будь-якого суто людського аналітичного процесу. Чимало західних військових інституцій, зокрема Збройні сили Австралії, спостерігали за цим процесом, але не відтворили його. Наведені далі приклади ілюструють, чим може обернутися цей провал.

Системи навчання й адаптації

Розбудова ефективної культури навчання потребує відповідних умов у кількох взаємопосилювальних вимірах: контекстного розуміння середовища, в якому формуються уроки; організаційного мислення, що приймає ризик і заохочує інновації; формальних процесів збору, аналізу та поширення уроків; і керівництва, яке обстоює адаптацію, а не конформізм.

Зокрема, нові траєкторії службового просування є вкрай важливим елементом виявлення адаптивних керівників і надання їм простору для менш традиційного керівництва, яке сприяє й відстоює інновації. У книзі "Джерела воєнної доктрини" політолог Баррі Позен стверджує, що для забезпечення доктринальних змін нерідко необхідне втручання цивільної влади у воєнні реформи — адже системи просування в мирний час схильні закріплювати наявні парадигми. Вільямсон Мюррей і Аллан Міллет у праці "Воєнні інновації міжвоєнного періоду" показали на матеріалі численних випадків – палубна авіація, бронетанкові сили, амфібійна доктрина, що здатність просувати й захищати новаторських офіцерів виявлялася вирішальною для того, чи перетворяться теоретичні здобутки на оперативну реальність. Система просування, що винагороджує тих, хто кидає виклик усталеним поглядам, вкладає зусилля в доктринальні інновації та демонструє адаптивне керівництво в нових умовах, сформує офіцерський корпус, здатний до трансформації.

Історичний досвід свідчить: військові організації здатні навчатися – реформи прусського генерального штабу, міжвоєнний розвиток палубної авіації й бронетанкових сил, трансформація британської армії у вогні Першої світової, а також власна воєнна адаптація України з 2022 року – все це докази на користь такої можливості. Але успіх ніколи не давався автоматично: він завжди вимагав інституцій, що структурно створювали простір для змін. Наведені далі приклади ілюструють, що відбувається, коли цього простору немає.

Далі буде…

Джерело: Lowy Institute