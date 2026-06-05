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ЗСУ активно використовують комерційні супутники для ударів по російських цілях

05 червня 2026, 20:19
ЗСУ активно використовують комерційні супутники для ударів по російських цілях
Фото: Генштаб ЗСУ
Дані американської компанії Vantor надходять прямо на планшет солдата за 15 хвилин, минаючи київський штаб.

Українські підрозділи на передовій дедалі активніше використовують комерційні супутникові знімки для планування та коригування ударів по російських цілях.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання описує, як один із підрозділів ЗСУ, що діє приблизно за 10 кілометрів від лінії фронту, виявив ознаки активності противника в будівлі, прихованій густою рослинністю. Розвідувальний дрон не міг дати повної картини через щільні крони дерев, однак супутникові знімки дозволили ідентифікувати навколо об'єкта бронетехніку, ймовірно пов'язану з російським командуванням. Після кількох днів спостереження підрозділ завдав удару по будівлі та техніці за допомогою дронів.

Протягом останніх шести місяців українська армія активно використовує супутникові зображення американської компанії Vantor з Колорадо. Зображення надходять безпосередньо із супутника на планшет, телефон або ноутбук солдата всього за 15 хвилин, минаючи централізований штаб розвідки у Києві, який раніше уповільнював потік даних на передову на години або навіть дні. За словами учасників місій та експертів, час від розвідки до удару скоротився інколи на 90%.

"Стиснення циклу від датчика до стрільця є визначальною тенденцією цієї війни на тактичному рівні", – сказав військовий аналітик Франц-Стефан Гаді.

Водночас експерти застерігають від надмірного оптимізму. Головними викликами залишаються залежність від погодних умов і неможливість безперервно відстежувати рухомі цілі. Крім того, виключення штабних аналітиків із ланцюжка обробки знімків підвищує ризик неправильної ідентифікації цілей. "Існують процеси, які уповільнюють роботу, але є процеси, що діють не просто так", – зазначив Нанд Мулчандані, колишній головний технічний директор ЦРУ.

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