США можуть скасувати продаж ракет Німеччині – Politico

В Пентагоні побоюються, що росія розцінить це як ескалацію.

Пентагон може скасувати продаж ракет Німеччині через побоювання щодо росії. Це рішення є частиною ширшого скорочення американських можливостей участі в альянсі НАТО.

За даними джерел видання, очікується, що Пентагон скасує план щодо відправки ракет "Томагавк" до Німеччини частково через побоювання чиновників, що росія розцінить це як ескалацію.

За словами чиновників, в США побоюються, що москва застосує заходи у відповідь, якщо адміністрація Трампа виконає свої зусилля щодо розгортання високоточних ракет посередині континенту.

Цей крок є частиною ширшого скорочення американських військових можливостей в альянсі НАТО, включаючи скасування розгортання тисяч американських військових до Німеччини та плани виведення певних ресурсів.

Водночас, США витратили тисячі ракет Tomahawk та Patriot у перші тижні війни в Ірані. Міністр оборони Піт Хегсет минулого місяця заявив Конгресу , що знадобляться "місяці та роки", щоб замінити боєприпаси, витрачені у військовому конфлікті.