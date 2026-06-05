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США можуть скасувати продаж ракет Німеччині – Politico

05 червня 2026, 09:35
США можуть скасувати продаж ракет Німеччині – Politico
Фото: UNSPLASH
В Пентагоні побоюються, що росія розцінить це як ескалацію.
Пентагон може скасувати продаж ракет Німеччині через побоювання щодо росії. Це рішення є частиною ширшого скорочення американських можливостей участі в альянсі НАТО.
 
Про це пише Politico.
 
За даними джерел видання, очікується, що Пентагон скасує план щодо відправки ракет "Томагавк" до Німеччини частково через побоювання чиновників, що росія розцінить це як ескалацію.
 
За словами чиновників, в США побоюються, що москва застосує заходи у відповідь, якщо адміністрація Трампа виконає свої зусилля щодо розгортання високоточних ракет посередині континенту.
 
Цей крок є частиною ширшого скорочення американських військових можливостей в альянсі НАТО, включаючи скасування розгортання тисяч американських військових до Німеччини та плани виведення певних ресурсів.
 
Водночас, США витратили тисячі ракет Tomahawk та Patriot у перші тижні війни в Ірані. Міністр оборони Піт Хегсет минулого місяця заявив Конгресу , що знадобляться "місяці та роки", щоб замінити боєприпаси, витрачені у військовому конфлікті.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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