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У Британії занепокоєні темпами підготовки до нових загроз з боку росії

06 червня 2026, 10:33
У Британії занепокоєні темпами підготовки до нових загроз з боку росії
Ключовою проблемою залишаються затримки у бюджетному плануванні та узгодженні фінансування між урядовими структурами.

У Великій Британії зростає занепокоєння щодо темпів посилення обороноздатності країни, про що заговорили в самому військовому керівництві.

Про це повідомляє Reuters.

Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон висловив занепокоєння тим, що країна може не встигати за темпами зростання глобальних загроз і потребує прискорення оборонних реформ. Військове керівництво попереджає, що затримки у модернізації збройних сил можуть поставити під ризик готовність держави до сучасних загроз, зокрема з боку росії.

Ключовою проблемою залишаються затримки у бюджетному плануванні та узгодженні фінансування між урядовими структурами. Це впливає на швидкість реалізації програм закупівлі озброєння, розвитку військової інфраструктури та підвищення боєготовності армії.

Військове керівництво наголошує, що безпекова ситуація в Європі змінюється дуже швидко. Особливу увагу приділяють загрозам з боку росії, а також кібербезпеці та гібридним атакам. Експерти оборонної сфери попереджають, що будь-які затримки у фінансуванні можуть вплинути на оборонний потенціал країни та її здатність оперативно реагувати на кризові ситуації.

Оборонні інвестиційні програми є ключовими для довгострокової стратегії Великої Британії в межах НАТО і мають визначити пріоритети переозброєння армії, модернізації техніки та розвитку співпраці з союзниками.

Британіяросія загроза

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