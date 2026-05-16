ISW розкрив, як кремль маскує економічні проблеми росії

Звітуючи перед росіянами, путін не згадав про дані мінекономрозвитку рф, які фіксують падіння російського ВВП.

Російська влада намагається подавати економічну ситуацію в країні як стабільну, однак реальні показники свідчать про зростання фінансових проблем на тлі війни проти України.

Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

15 травня путін заявив, що економічні заходи кремля нібито дали "стримані, але позитивні результати". За його словами, у березні зріс ВВП росії, а рівень безробіття залишився на рівні 2,2%.

"путін позитивно зображує дані про економічні показники рф, хоча насправді вони свідчать про напружений стан російської економіки", – ідеться у звіті аналітиків. Як зазначають аналітики ISW із посиланням на російське незалежне видання The Bell путін не згадав, що дані Міністерства економічного розвитку рф свідчать про скорочення російського ВВП у січні й лютому 2026 року. Також російське міністерство знизило прогноз економічного зростання на 2026 рік із 1,3% до 0,4%. Додатковим сигналом проблем стала ситуація з російським бюджетом. За даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), дефіцит бюджету рф за перші чотири місяці 2026 року сягнув $78,4 млрд – це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і понад 150% від усього запланованого дефіциту на 2026 рік, який становив $50,5 млрд. За інформацією СЗР, витрати російського уряду за перші чотири місяці 2026 року становили $235 млрд – на 15,7% більше, ніж роком раніше.

В ISW зазначають, що кремль і далі збільшує витрати на війну, соціальні виплати й підтримку окремих секторів економіки. Окрім того, російська влада, імовірно, буде змушена збільшувати внутрішні запозичення, хоча лише за перші чотири місяці 2026 року росія вже витратила $14,8 млрд на обслуговування державного боргу. На цьому тлі в росії й далі погіршується ситуація з бізнесом. За даними Forbes Russia, у першому кварталі 2026 року в рф закрилися 209 тис. малих і середніх підприємств – майже на 9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Однією з причин називають саме підвищення ставки ПДВ.

Окрім того, у звіті зауважили, що російські регіони різко збільшують витрати на вербування військових для війни проти України. Аналітики ISW наголошують, що низький рівень безробіття, який Кремль подає як доказ економічної стабільності, насправді демонструє серйозний дефіцит робочої сили через війну. Масові виплати військовим і контрактникам підтримують споживчі витрати населення, але водночас посилюють інфляцію й змушують російську владу вдаватися до економічно ризикованих рішень – підвищення податків і збільшення боргів.