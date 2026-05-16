Іноземні судна шукають нові маршрути, щоб не проходити повз Ормузьку протоку

16 травня 2026, 15:53
Фото: Getty Images
Там на них чекають пірати з Сомалі.
Пірати з Сомалі захоплюють іноземні судна, які намагаються обійти Ормузьку протоку іншими шляхами. Протягом останніх тижнів вони викрали щонайменше два нафтові танкери.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Після блокади Ормузької протоки перевізникам доводиться змінювати маршрути своїх суден. Це, як передає медіа, суттєво збільшує час транспортування сировини, а також загрожує їхній безпеці. Як передає Служба морської торгівлі Великої Британії (UKMTO), наразі пірати, які мешкають на узбережжі Сомалі, утримують щонайменше три судна – з них два нафтові танкери. Повідомляється, що ці судна були захоплені у період з 21 квітня по 2 травня.
 
У службі кажуть, що "рівень загрози піратства залишається серйозним". Військово-морські сили Європейського Союзу закликали транзитні судна "зберігати підвищену пильність" та повідомляти про підозрілу активність патрульним. За словами професора Абердінського університету в Шотландії Ману Лекунзе, війна в Ірані створила небезпечні умови для іноземних суден, що підживлює відродження піратства. Він стверджує, що військово-морські флоти, які раніше стежили за діями піратів в океані, тепер виконують супровід вантажних суден через Ормузьку протоку.
 
"Війна в Ірані змусила деякі держави, які були зосереджені на патрулюванні західної частини Індійського океану, надати пріоритет відкриттю Ормузької протоки", – сказав професор.
 
Водночас у ЄС стверджують, що війна на Близькому Сході не порушила їхні зусилля щодо боротьби з піратством. За словами військових, вони стежать за безпекою в океані, як і раніше, "враховуючи операційні потреби".

 

Ормузька протока

