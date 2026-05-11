Іран розгорнув підводні човни в Ормузькій протоці

11 травня 2026, 22:07
Іран розгорнув підводні човни в Ормузькій протоці
Фото: DW
Експерти вважають, що головна мета розгортання, демонстрація сили та стримування, а не реальні атаки.

Іран заявив про розгортання малих підводних човнів в Ормузькій протоці на тлі загострення конфлікту зі США та провалу мирних переговорів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться про міні-підводні човни класу "Гадір", яких, за оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Іран має щонайменше 16. Кожне судно здатне перевозити дві торпеди або дві протикорабельні ракети китайського виробництва C-704. У Тегерані наголосили, що човни виконуватимуть роль "невидимого охоронця" протоки.

Рішення про розгортання ухвалили після заяви Трампа про можливе повернення до ідеї супроводу суден американськими військовими. Нагадаємо, Іран фактично перекрив Ормузьку протоку після ударів США та Ізраїлю наприкінці лютого, через що рух комерційних танкерів у регіоні суттєво ускладнився.

Втім, ефективність розгортання викликає сумніви. Співрозмовник Bloomberg зазначив, що човни класу "Гадір" є значно гучнішими за сучасні субмарини, їхні екіпажі мають обмежений бойовий досвід, а самі судна мають проблеми з технічним обслуговуванням. Додатково ускладнює приховане використання субмарин і географія протоки: глибина акваторії становить лише близько 100 метрів, через що їх легше виявити за допомогою гідролокаторів.

