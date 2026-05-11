Європа не поспішає передавати Україні ракети Patriot через ризики для власної ППО – WP

11 травня 2026, 21:13
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Україна майже повністю вичерпала запаси перехоплювачів PAC-3.

Європейські союзники України не поспішають передавати Києву власні запаси ракет для систем Patriot через побоювання послабити власну протиповітряну оборону.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, Україна майже повністю вичерпала запаси перехоплювачів PAC-3, за винятком кількох одиниць, розподілених по всій країні. Раніше цього року адміністрація Трампа зверталася до кількох європейських держав із проханням передати Україні додаткові ракети, однак частина країн відмовилася через ризики для власної обороноздатності.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у квітні закликав союзників перевірити власні запаси. "Нам потрібно більше PAC-2 та PAC-3, щоб сформувати запас на зиму", – наголосив він.

У НАТО підтвердили, що більшість ракет для Patriot Україна отримала в рамках програми PURL. Водночас джерела WP зазначають, що обладнання, яке надходить у рамках цієї програми, не повністю відповідає найсучаснішим потребам Києва. Представник Пентагону, своєю чергою, запевнив, що США суворо дотримуються законодавчих меж щодо поповнення запасів, які відправляються в Україну, і не перенаправляють їх на операції на Близькому Сході.

Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
