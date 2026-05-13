Пісторіус заявив про ознаки переломного моменту у війні рф проти України
13 травня 2026, 14:33
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус бачить ознаки переломного моменту у війні росії проти України.
Про це повідомляє Welt.
"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", – сказав Пісторіус після візиту до України.
За його словами, українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат.
На українських командних пунктах у Запорізькій та Дніпропетровській областях Пісторіусу продемонстрували, як дрони використовуються для розвідки та боротьби з російськими системами озброєння та солдатами.
Він також мав змогу на власні очі спостерігати за операціями, що тривають. Україна розвинула свої можливості, особливо з минулого року, від чого, як очікується, виграють і німецькі збройні сили в рамках стратегічного партнерства.
"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України",– зазначив німецький міністр.