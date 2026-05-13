Пісторіус заявив про ознаки переломного моменту у війні рф проти України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус бачить ознаки переломного моменту у війні росії проти України.

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", – сказав Пісторіус після візиту до України.

За його словами, українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат.