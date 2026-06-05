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Сі Цзіньпін уперше за майже сім років відвідає Північну Корею

05 червня 2026, 11:53
Сі Цзіньпін уперше за майже сім років відвідає Північну Корею
Сі перебуватиме в Північній Кореї 8–9 червня на запрошення Кім Чен Ина.
Президент Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня відвідає Північну Корею та зустрінеться з Кім Чен Ином. Це буде його перший візит до КНДР майже за сім років.
 
Про це повідомляє BBC News.
 
За даними державних медіа обох країн, Сі перебуватиме в Північній Кореї 8–9 червня на запрошення Кіма. Востаннє він приїздив до Пхеньяна у 2019 році.
 
Китай залишається головним економічним і політичним партнером КНДР, яка перебуває під міжнародними санкціями через ядерну програму та порушення прав людини. Країни мають спільний кордон завдовжки 1400 км і пов’язані оборонним договором, якому цього року виповнюється 65 років.
 
Як пише видання, Кім може спробувати домовитися про розширення торгівлі через сухопутний кордон і збільшення потоку китайських туристів. Для Пхеньяна візит Сі також має важливе політичне значення на тлі зближення КНДР із росією та її участі у війні проти України на боці Москви.
 
У Сеулі сподіваються, що Сі може порушити питання відновлення діалогу КНДР зі США та Південною Кореєю. Водночас Пхеньян продовжує демонструвати розвиток своєї ядерної програми: цього тижня Кім заявив, що за останні п’ять років потужності з виробництва ядерних матеріалів у КНДР зросли більш ніж удвічі.
КитайКНДР

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