"Хезболла" відкинула угоду про припинення вогню в Лівані
05 червня 2026, 09:09
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Це ставить під загрозу зусилля президента США Дональда Трампа щодо зупинення бойових дій та досягнення миру з Іраном.
Ліванське угруповання "Хезболла" відмовилося визнавати нове перемир'я в Лівані, а Ізраїль заявив, що не виводитиме війська з країни.
Про це повідомляє Reuters.
Іран поставив перемир'я в Лівані умовою будь-якої мирної угоди з Вашингтоном і натякнув, що може втрутитися безпосередньо в підтримку "Хезболли", якщо Ізраїль продовжуватиме удари.
Ізраїль своєю чергою продовжив обстрілювати південь Лівану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що країна не виводитиме війська з регіону та не зупинятиме операцію, яка розпочалася в березні цього року паралельно з війною в Ірані.
Як пише агентство, "Хезболла" не є стороною угоди, укладеної між Ізраїлем та ліванським урядом за посередництва США, проте від неї очікували припинення атак.
Нагадаємо, 3 червня Державний департамент США оприлюднив заяву, у якій ідеться про угоду щодо припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном після четвертої тристоронньої зустрічі між країнами.