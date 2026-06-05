"Хезболла" відкинула угоду про припинення вогню в Лівані

Це ставить під загрозу зусилля президента США Дональда Трампа щодо зупинення бойових дій та досягнення миру з Іраном.

Ліванське угруповання "Хезболла" відмовилося визнавати нове перемир'я в Лівані, а Ізраїль заявив, що не виводитиме війська з країни.

Іран поставив перемир'я в Лівані умовою будь-якої мирної угоди з Вашингтоном і натякнув, що може втрутитися безпосередньо в підтримку "Хезболли", якщо Ізраїль продовжуватиме удари.

Ізраїль своєю чергою продовжив обстрілювати південь Лівану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що країна не виводитиме війська з регіону та не зупинятиме операцію, яка розпочалася в березні цього року паралельно з війною в Ірані.