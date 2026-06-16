Війна на Близькому Сході спричинила глобальну економічну кризу та зростання цін – The Guardian

Понад 7 000 загиблих, 32 млн людей під загрозою бідності, найбільший збій нафтопостачання в історії – і це ще не кінець.

Світ платить високу ціну за війну США та Ізраїлю проти Ірану. Від початку конфлікту загинули тисячі людей, мільйони стикаються зі зростанням цін, а глобальна економіка потерпає від невизначеності.

Про це пише The Guardian.

За оцінками Федеральної резервної системи США, конфлікт вже став одним із найбільших джерел геополітичної нестабільності у світі – його порівнюють із вторгненням росії в Україну у 2022 році.

Найбільших втрат зазнали Іран і Ліван. За даними іранської влади, внаслідок ударів загинули понад 3 300 людей, понад 33 тисячі поранені, зруйновано 20 шкіл та пошкоджено 240 медичних закладів. Особливо трагічним став перший день війни, коли загинули 120 учнів початкової школи. В Лівані ізраїльські удари забрали життя понад 3 700 людей, понад мільйон змушені покинути домівки. Загинули також понад 100 людей в Іраку, близько 50 в Ізраїлі та щонайменше 15 американських військових.

Іранська блокада Ормузької протоки, через яку до війни проходило близько 20% світових поставок нафти, спричинила найбільший збій у постачанні нафти за всю історію ринку, за оцінками МЕА. Ціни на авіаційне паливо подвоїлися, тисячі рейсів скасовані, одна американська авіакомпанія припинила діяльність. Понад 800 суден і 20 тисяч моряків досі заблоковані поблизу протоки.

Прямі витрати США на війну вже сягнули $29 млрд. Goldman Sachs прогнозує, що економічне зростання США буде на 0,5 відсоткового пункту нижчим від очікуваного. Професор Мічиганського університету Джастін Вулферс вважає, що кожне американське домогосподарство може зрештою заплатити тисячі або десятки тисяч доларів.

Закриття протоки вдарило й по продовольчих ринках через перебої з добривами та хімікатами. За оцінками ООН, близько 32 мільйонів людей можуть опинитися за межею бідності. Центральний банк Туреччини вже підвищив прогноз інфляції з 16% до 26%.

Нагадаємо, США та Іран уклали мирну угоду в ніч на 15 червня – сторони оголосили про зупинення вогню на всіх фронтах, включно з Ліваном, а США зняли блокаду з Ормузької протоки, яку встановлювали для суден, що заходять в іранські порти.

Перед самітом у Франції Трамп заявив, що після завершення війни на Близькому Сході він зосередиться на врегулюванні війни росії проти України.