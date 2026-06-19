Місія підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці готова – глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що спеціальна міжнародна місія для підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова до негайного розгортання.

Ця заява пролунала на тлі нещодавнього підписання масштабної мирної угоди між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Організована під спільною ініціативою Парижа та Лондона безпекова місія зможе розпочати свою офіційну роботу, щойно для цього сформуються всі необхідні політичні та технічні передумови. Французька сторона наголошує на важливості забезпечення стабільного судноплавства в одному з найважливіших морських торговельних шляхів світу.

За словами урядовця, присутність європейських сил матиме виключно стримуючий та стабілізаційний характер для запобігання новим кризам. Запуск місії відбуватиметься за чітко визначених критеріїв, які гарантуватимуть її нейтралітет та ефективність. Париж прагне уникнути будь-якої ескалації та діятиме виключно в межах міжнародного права для захисту комерційних суден.

"Вона готова до дуже швидкого розгортання – але у конкретних обставинах: за умов заспокоєння ситуації, із суто "оборонною" логікою та незалежно від сторін конфлікту", – сказав Жан-Ноель Барро.

Європейські партнери планують діяти автономно від безпосередніх підписантів мирного договору, щоб зберегти об'єктивність та збалансованість своїх дій. Військово-морські сили Франції та Великої Британії вже узгодили попередні плани координації та патрулювання акваторії.