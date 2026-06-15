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США після війни з Іраном зосередяться на мирі в Україні – Трамп

15 червня 2026, 19:52
США після війни з Іраном зосередяться на мирі в Україні – Трамп
Фото з сайту Президента України
США заявили про намір зосередитися на переговорах щодо припинення війни між Україною та рф.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном Вашингтон переходить до активних зусиль із досягнення миру між Україною та росією.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном,передає Euronews.

За словами Трампа, напередодні він провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і путіним.

"Як мені здається, ми, можливо, зможемо щось зробити в цьому питанні. Дійсно зможемо. Думаю, вони обоє відкриті до цього. Тепер, коли це завершено, ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо довести справу до кінця", – зазначив президент США.

Він також заявив, що щомісяця у війні росії проти України гинуть близько 25 тисяч людей, переважно військові, і це "не повинно відбуватися".

Раніше повідомлялося, що 14 червня Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, яка тривала близько 30 хвилин. Під час бесіди сторони обговорили ключові питання порядку денного.

Нагадаємо, Україна та європейські союзники планують використати саміт G7 у Франції, щоб переконати президента США Дональда Трампа посилити підтримку Києва, збільшити фінансування та посилити тиск на росію.

СШАІранДональд ТрамппереговориG7війна в Україні

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