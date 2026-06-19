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Сенат США хоче спрямувати активи рф на зброю для України

19 червня 2026, 18:13
Сенат США хоче спрямувати активи рф на зброю для України
Фото: Укрінформ
Двопартійна група сенаторів подала ініціативу щодо розширення використання російських активів.

У Сенаті США представили законопроєкт, який передбачає розширення використання заморожених російських активів для підтримки України. 

Ініціатива передбачає можливість спрямування конфіскованих коштів на закупівлю військового обладнання для Збройних сил України, оголосили в офісі сенатора Тіма Кейна.

Законопроєкт подали сенатори від Демократичної та Республіканської партій, зокрема Тім Кейн, Джон Корнін, Кріс Кунс, Роджер Вікер, Чак Грасслі та Шелдон Вайтгаус. Документ отримав назву Seized Assets for Battlefield Equipment and Readiness Act (SABER Act).

Ініціатива передбачає внесення змін до чинного закону REPO Act, який уже дозволяє конфіскацію заморожених російських суверенних активів, що перебувають під юрисдикцією США, та їх передачу Україні у вигляді допомоги.

Новий законопроєкт розширює можливості використання цих коштів, зокрема дозволяючи спрямовувати їх на закупівлю озброєння та військової техніки для української армії.

Сенатори наголошують, що це має посилити обороноздатність України та змусити Росію нести фінансову відповідальність за війну.

 
СШАсенатактиви рф

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