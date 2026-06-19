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Іран знову обмежив судноплавство в Ормузі: в чому причина

19 червня 2026, 17:11
Іран знову обмежив судноплавство в Ормузі: в чому причина
Джерело: pixabay
На тлі загострення на Близькому Сході США заявляють про заходи для стримування конфлікту.

Іран запровадив обмеження на рух суден через Ормузьку протоку, незважаючи на нещодавні домовленості зі Сполученими Штатами.

За даними Bild, у районі протоки пролунали попереджувальні постріли, а представники Корпусу вартових ісламської революції по радіо закликали судна не наближатися до зони. 

Водночас офіційного підтвердження цих повідомлень наразі немає.

Тегеран заявив, що прохід суден залишається можливим, але лише за умови попереднього подання заявки та дотримання встановлених правил, які підлягають затвердженню.

На тлі ескалації повідомляється про загострення ситуації на Близькому Сході після ударів Ізраїлю по цілях у Лівані у відповідь на дії "Хезболли". Це сталося попри раніше досягнуті домовленості щодо зниження напруги.

За даними видання, заплановані переговори між США та Іраном у Швейцарії були відкладені. Офіційно це пояснили логістичними причинами, однак журналісти пов’язують затримку з розвитком подій у регіоні.

Водночас медіа із посиланням на джерела повідомляє, що США передали Ірану сигнал про те, що Ізраїль не планує подальшої ескалації в Лівані. Також зазначається, що американська сторона намагається стримати розширення конфлікту та підтримує контакти з усіма сторонами.

Зазначимо, що раніше ми писали, що Венс не їде до Швейцарії на переговори з Іраном щодо ядерки. Однак вони були відкладені.

 
ІранОрмузька протока

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