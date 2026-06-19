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США та Іран узгоджують секретні кроки щодо ядерної угоди – CNN

19 червня 2026, 17:32
США та Іран узгоджують секретні кроки щодо ядерної угоди – CNN
з вільних джерел
Вашингтон і Тегеран готують робочі пропозиції для реалізації домовленостей, однак остаточно їх ще не затверджено.

США та Іран розробляють секретні пропозиції щодо впровадження угоди з 14 пунктів, що охоплює, зокрема, майбутнє ядерної програми Ірану. 

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на американських посадовців, обізнаних із переговорами.

За даними джерел, сторони працюють над робочими документами, однак вони не є остаточними домовленостями.

Водночас Іран не підписував додаткових документів досягнутих домовленостей, як це відбувалося раніше з меморандумами про взаєморозуміння. Це, за оцінкою видання, ставить під питання обсяг реальних зобов’язань сторін і підкреслює крихкість переговорного процесу.

Американська сторона, за даними журналістів, планує оприлюднити меморандум про взаєморозуміння, не очікуючи фінального погодження детальних умов з боку Ірану.

Деталі самих пропозицій залишаються невідомими, однак вони містять уточнення позицій щодо подальших переговорів, зокрема у сфері ядерної програми Ірану.

Ми також писали, що Іран має отримати $300 млрд на реконструкцію за угодою зі США

 

СШАІранядерна угода

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