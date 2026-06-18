Іран має отримати $300 млрд на реконструкцію за угодою зі США

Президент Ірану Масуд Пезешкіан офіційно опублікував текст меморандуму про взаєморозуміння зі США. Він передбачає залучення 300 мільярдів доларів на реконструкцію Ірану.

Згідно із документом, Сполучені Штати зобов’язуються разом з регіональними партнерами розробити остаточний, взаємоузгоджений план на суму щонайменше 300 мільярдів доларів для реконструкції та економічного розвитку Ірану. Механізм реалізації цього плану ще мають остаточно узгодити в межах остаточної угоди протягом 60 днів. Усі необхідні ліцензії, відмови та дозволи, необхідні для відповідних фінансових операцій, мають надати США.

Утім під час спілкування з журналістам 17 червня президент Дональд Трамп заявив, що США самі не будуть вкладатися у відновлення Ірану.

"Це брехня. Люди, ви можете інвестувати. Що мені зробити, сказати, що нікому не дозволено інвестувати? Ми не дамо і 10 центів. Люди можуть вирішити так зробити, але це їхня справа", – сказав Трамп.

Він також сказав, що не залучає країни Перської затоки до відновлення. Згідно з умовами підписаного меморандуму, США та Іран розпочнуть переговори щодо остаточної угоди лише після дотримання «обов’язкових» пунктів цього договору. До них не входить згадка про 300 млрд, але необхідними пунктами є:

негайне та остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема, у Лівані (Ізраїль воює проти ліванських бойовиків);

негайне скасування морської блокади США, повне розблокування протягом 30 днів і відновлення руху кораблів до довоєнного рівня;

Іран пропускатиме безплатно комерційні судна протягом 60 днів лише з Перської затоки до Оманського моря та навпаки;

Мінфін США надаватиме дозволи на експорт іранської сирої нафти, нафтопродуктів та похідних, а також на всі пов’язані з ними послуги, включаючи банківські операції, транзакції, страхування, транспортування тощо.

США зобов’язуються дати доступ до заморожених активів Ірану (під час переговорів такі кошти, незалежно від того, чи зберігаються вони на початковому рахунку, чи переказуються, будуть повністю доступні для виплати будь-якому кінцевому бенефіціару, визначеному Центробанком).