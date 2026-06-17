Ізраїль атакував Ліван
17 червня 2026, 12:15
Фото: AFP
КВІР запустив дрони по суднах в Ормузькій протоці.
Ізраїльські сили завдали авіаударів по декількох локаціях на півдні Лівану, попри досягнення мирної угоди.
Про це з посиланням на ліванське державне ЗМІ пише France 24.
Національне новинне агентство стверджує, що ізраїльська військова авіація атакувала район Набатіє аль-Фаука та східні околиці сусіднього міста. Також Ізраїль вдарив дроном по місту Ансарія.
Іран звинуватив Ізраїль у порушенні домовленостей і пригрозив відповіддю. КВІР після домовленостей про мир атакував дронами комерційне судно в Ормузькій протоці, повідомили джерела газети The Jerusalem Post та американського медіа NBC News. Згідно інформацією від американських посадовців, що говорили анонімно, дрони були збиті американськими військами.
Після перших домовленостей про мир, досягнутих у квітні, Ізраїль відмовився поширювати припинення вогню на Ліван. Він заявив, що створить буферну зону поблизу своїх кордонів. Атаки на Ліван, де діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла", включали і повітряні удари, і наземну операцію.
З критикою тактики прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виступив, зокрема, президент США Дональд Трамп. Він сказав, що не було необхідності проводити удари по цивільних об'єктах у Лівані, і що там загинуло "надто багато людей".