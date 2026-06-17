Ізраїль атакував Ліван

Ізраїльські сили завдали авіаударів по декількох локаціях на півдні Лівану, попри досягнення мирної угоди.

Національне новинне агентство стверджує, що ізраїльська військова авіація атакувала район Набатіє аль-Фаука та східні околиці сусіднього міста. Також Ізраїль вдарив дроном по місту Ансарія.

Після перших домовленостей про мир, досягнутих у квітні, Ізраїль відмовився поширювати припинення вогню на Ліван. Він заявив, що створить буферну зону поблизу своїх кордонів. Атаки на Ліван, де діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла", включали і повітряні удари, і наземну операцію.

З критикою тактики прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виступив, зокрема, президент США Дональд Трамп. Він сказав, що не було необхідності проводити удари по цивільних об'єктах у Лівані, і що там загинуло "надто багато людей".