Ізраїль може зірватимирну угоду з Іраном через продовження війни в Лівані – WP

Ізраїль уже завдав ударів по 80 об'єктах "Хезболли".

Американські розвідслужби попередили адміністрацію Трампа, що Нетаньягу, ймовірно, може зробити кроки, які завадять укласти тривалу мирну угоду з Іраном. Чинні та колишні посадовці заявили, що ізраїльський прем'єр перебуває під сильним політичним тиском, який підштовхує його до продовження війни в Лівані.

Про це пише The Washington Post.

За словами посадовців, розвідувальні звіти вказують на намір Ізраїлю продовжити військові дії проти "Хезболли", що може порушити один із ключових пунктів угоди про припинення бойових дій у Лівані. Американці публічно застерігали Ізраїль від ударів по угрупованню, оскільки це може зірвати домовленості Трампа.

Однак уже в п'ятницю Ізраїль завдав авіаударів по півдню Лівану після атаки дрона "Хезболли", внаслідок якої загинули четверо ізраїльських військових. Видання зазначає, що посилення кампанії може мати для Нетаньягу серйозні політичні наслідки, поставивши під загрозу угоду США та Ірану, підписану в середу, а також зіпсувавши його відносини з американським президентом.

Сам Трамп на пресконференції у Франції визнав, що має з Нетаньягу "невелику суперечку щодо Лівану", і закликав не "руйнувати будівлю щоразу, коли туди заходить хтось із 'Хезболли'".

У звіті розвідки США йдеться, що перед національними виборами цієї осені політичне майбутнє Нетаньягу може залежати від готовності залишити війська в Лівані та посилити бойові дії проти "Хезболли". Документ також описує невдоволення Ізраїлю умовами мирного меморандуму, оскільки вони можуть обмежити можливість Тегерана захищатися від угруповання. Будь-яке припинення бойових дій чи виведення військ в Ізраїлі можуть сприйняти як поразку Нетаньягу. Водночас представники адміністрації Трампа заявляють, що ці умови не заважають Ізраїлю відповідати на обстріли, а потреба відкрити Ормузьку протоку має пріоритет над побоюваннями ізраїльського прем'єра.

Нагадаємо, 15 червня США та Іран заявили про досягнення тимчасової мирної домовленості щодо відновлення роботи Ормузької протоки. Підписання угоди, заплановане на 19 червня у Швейцарії, перенесли через складну логістику, а близький до "Хезболли" телеканал Al-Mayadeen повідомляв, що Іран відклав відправлення делегації через ізраїльську операцію в Лівані.