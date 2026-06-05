путін відмовився від участі Європи у переговорах щодо України – Bloomberg
05 червня 2026, 12:10
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Кремлівський диктатор хоче угоди з Трампом.
путін відкинув ідею участі європейських лідерів у переговорах щодо припинення війни в Україні та наполіг на мирній угоді, яка була укладена між ним та Трампом на Алясці.
Про це пише Bloomberg.
Посилаючись на анонімних посадовців, видання зазначило, що можливу участь у переговорах обговорювали представники Німеччини, Франції та Великої Британії. Також вони погоджували свою участь з українською стороною.
Однак сам путін наполягав на тому, що він нібито досяг компромісної угоди з президентом США Дональдом Трампом на зустрічі в Анкориджі. Також він заявив, що Європа може зіграти роль у припиненні війни "не шляхом постачання зброї, а шляхом спроб переконати київську владу погодитися на компроміси, про які ми говоримо".
Видання нагадало, що путін вимагає від Києва віддати увесь Донбас, а в обмін на це він пообіцяв зупинити бойові дії на поточній лінії фронту.
Журналісти зазначили, що саме на тлі цієї суперечності переговори між Україною та росією за участі США зайшли в глухий кут. Також цьому сприяє зосередження Трампа на війні з Іраном, додає видання.