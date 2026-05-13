ЄС приєднається до Спеціального трибуналу щодо агресії проти України

Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до Угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Надзвичайно важливо притягнути до повної відповідальності та поставити перед судом керівництво держави-агресора, а також усіх винних", – додав він.

Рада ЄС затвердила рішення щодо підписання Розширеної часткової угоди про Спецтрибунал ще 5 травня, а вже 13 травня ЄС офіційно повідомив про намір приєднатися до неї. Станом на 12 травня до угоди готові приєднатися 32 держави.

Угоду про створення трибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14–15 травня у Кишиневі.