ЄС приєднається до Спеціального трибуналу щодо агресії проти України

13 травня 2026, 16:58
Фото: Укрінформ
Угоду про створення трибуналу винесуть на голосування 14-15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі.

Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до Угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії росії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Надзвичайно важливо притягнути до повної відповідальності та поставити перед судом керівництво держави-агресора, а також усіх винних", – додав він.

Рада ЄС затвердила рішення щодо підписання Розширеної часткової угоди про Спецтрибунал ще 5 травня, а вже 13 травня ЄС офіційно повідомив про намір приєднатися до неї. Станом на 12 травня до угоди готові приєднатися 32 держави.

