13 травня 2026, 12:52
Іран зберіг близько 70% довоєнного запасу ракет – NYT
Йдеться, зокрема, про балістику, яка за потреби може долетіти до інших країн на Близькому Сході.
Іран відновив доступ до більшості своїх ракетних баз та зберіг близько 70% довоєнних запасів озброєння попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що іранська армія "більше не становить загрозу".
 
Про це пише New York Times з посиланням на людей, які бачили звіти розвідки США.
 
За словами чиновників, Іран відновив доступ до 30 з 33 ракетних об’єктів, які розташовані вздовж Ормузької протоки. Це може становити загрозу для американських військових кораблів та нафтових танкерів, які проходять протоку.
 
Крім того, Іран досі контролює близько 70% мобільних пускових установок по всій країні та зберіг на озброєнні 70% ракет. Йдеться, зокрема, про балістику, яка за потреби може долетіти до інших країн на Близькому Сході, і про меншу кількість крилатих ракет, які можуть уразити ближчі цілі на суші й на морі.
 
Американські спецслужби також повідомляють, що за даними супутникових знімків Іран наразі відновив доступ до 90% своїх підземних ракетних сховищ і пускових установок по всій країні. Їхній стан оцінюють як "частково або повністю функціонуючі".
 
Дані американської розвідки суперечать словам Трампа і міністра оборони США Піта Гегсета про те, що іранська армія була "знищена" і "більше не становить загрозу". У коментарі NYT прессекретарка Білого дому Олівія Уельс заявила, що США "розчавили" іранські війська, а кожен, хто говорить про відновлення Іраном озброєння, "є або маячнею, або рупором для Корпусу вартових ісламської революції Ірану".
 
Сам Трамп у дописі на Truth Social заявив, що медіа, які поширюють інформацію про відновлення обороноздатності Ірану, вчиняють "зраду".
 
"Іран мав 159 кораблів у своєму флоті – тепер кожен без винятку корабель покоїться на дні моря. У них немає флоту, їхні Військово-повітряні сили знищені, усі технології втрачені, їхніх “лідерів” більше немає з нами, а країна – це економічна катастрофа", – заявив Трамп.

 

