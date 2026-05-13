Іран зберіг близько 70% довоєнного запасу ракет – NYT

Іран відновив доступ до більшості своїх ракетних баз та зберіг близько 70% довоєнних запасів озброєння попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що іранська армія "більше не становить загрозу".

Про це пише New York Times з посиланням на людей, які бачили звіти розвідки США.

За словами чиновників, Іран відновив доступ до 30 з 33 ракетних об’єктів, які розташовані вздовж Ормузької протоки. Це може становити загрозу для американських військових кораблів та нафтових танкерів, які проходять протоку.

Крім того, Іран досі контролює близько 70% мобільних пускових установок по всій країні та зберіг на озброєнні 70% ракет. Йдеться, зокрема, про балістику, яка за потреби може долетіти до інших країн на Близькому Сході, і про меншу кількість крилатих ракет, які можуть уразити ближчі цілі на суші й на морі.