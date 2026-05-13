Трамп не відкинув свій візит до росії цього року

Водночас, американський президент заперечив обіцянку віддати путіну весь Донбас.

Дональд Трамп починає свій візит до Китаю для довгоочікуваної державної зустрічі з Сі Цзіньпіном. Китай є близьким союзником Ірану і найбільшим у світі покупцем іранської нафти, і аналітики пророкують, що Трамп попросить китайського лідера припинити підтримку Тегерана. А поки що він заявив, що у світі тільки дві наддержави: США і Китай.

Про це розповідає Sky News.

Коли один із журналістів запитав Трампа, який відлітає до Пекіна, чи збирається він до рф цього року, президент США заявив, що зробить усе, що "необхідно".

"Я закінчив вісім воєн і думаю, ця війна близька до завершення. Війна між росією та Україною", – повідомив Трамп.