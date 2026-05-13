Трамп не відкинув свій візит до росії цього року

13 травня 2026, 08:07
Трамп не відкинув свій візит до росії цього року
Водночас, американський президент заперечив обіцянку віддати путіну весь Донбас.

Дональд Трамп починає свій візит до Китаю для довгоочікуваної державної зустрічі з Сі Цзіньпіном. Китай є близьким союзником Ірану і найбільшим у світі покупцем іранської нафти, і аналітики пророкують, що Трамп попросить китайського лідера припинити підтримку Тегерана. А поки що він заявив, що у світі тільки дві наддержави: США і Китай.

Про це розповідає Sky News.

Коли один із журналістів запитав Трампа, який відлітає до Пекіна, чи збирається він до рф цього року, президент США заявив, що зробить усе, що "необхідно".
 
"Я закінчив вісім воєн і думаю, ця війна близька до завершення. Війна між росією та Україною", – повідомив Трамп.
 
Також його запитали, чи є між ним і путіним якась домовленість про те, що росія має отримати весь Донбас, на що Трамп відповів "ні".
 
Коментуючи війну в Ірані та паливну кризу, яка виникла через це в усьому світі і в США зокрема, президент Трамп заявив, що не думає про фінансове становище американців: "Я ні про кого не думаю. Я думаю тільки про одне: ми не можемо допустити, щоб в Ірана була ядерна зброя. Ось і все".
 
"Кожен американець розуміє, що Іран не може володіти ядерною зброєю. Якщо фондовий ринок трохи підніметься або впаде, американці це зрозуміють", – упевнений Трамп.
 
За його словами, в Америці зараз "золотий вік". Його запитали і про бальний зал, заради якого зруйнували частину Білого дому. І Трамп заявив, що його побудували з меншими витратами, ніж заплановано: "Він будується прямо тут. Я подвоїв його розмір, тому що нам це явно необхідно".

 

