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Британці заявили про перше успішне тестування ШІ-вакцин

05 червня 2026, 08:55
Британці заявили про перше успішне тестування ШІ-вакцин
Фото: з вільного доступу
Штучний інтелект проаналізував генетичний код вірусів, щоб виробити суперантиген.
Науковці Кембриджського університету вперше випробували на людях вакцину, ключовий компонент якої був розроблений з використанням штучного інтелекту.
 
Про це пише BBC.
 
Вчені перевірили на безпечність вакцину, яка має захищати організм від коронавірусів, включно з усіма відомими мутаціями вірусу ковід-19, що спричинив у 2020 році глобальну пандемію. Під час розробки засобу штучному інтелекту доручили аналіз генетичного коду відомих варіацій вірусів. На основі цих даних він розробив суперантиген – компонент, який дозволить навчити організм захищатися не лише від вже виявлених штамів, але й від потенційних нових мутацій. 
 
Участь у випробуванні взяла група із 39 осіб. На наступному етапі вакцинування розширять до 200 людей для детального вивчення, наскільки ефективно організми виробляють імунітет до різних варіацій вірусу.
 
Вчені вважають, що використання штучного інтелекту повністю змінить підготовку людства до майбутніх пандемій. У Кембриджі вже працюють над створенням вакцин від Еболи та грипу. 
вакцинаціявійна в Україніросія окупанти

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