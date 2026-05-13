Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Гренландії підтвердили перемовини зі США щодо збільшення кількості американських баз

13 травня 2026, 10:31
У Гренландії підтвердили перемовини зі США щодо збільшення кількості американських баз
Фото: Reuters
Чинна угода між країнами дозволяє США створити більшу кількість військових баз.
Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підтвердив перемовини зі США щодо збільшення американської військової присутності на острові.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Із самого початку однією з проблем було те, що вони не вважають, що ми робимо достатньо з погляду національної безпеки й спостереження в нашому регіоні, тому безпека та посилення військової присутності в Гренландії є частиною переговорів", – сказав Єнс-Фредерік Нільсен.
 
Йдеться про діалог, який Данія та Гренландія розпочали зі США, щоб знайти взаємно прийнятні рішення після заяв президента США Дональда Трампа про бажання анексувати острів. 
 
"Бажання Трампа отримати контролю над Гренландією не зникло, і нам потрібно укласти якусь угоду в цій робочій групі, і я впевнений, що ми зможемо це з'ясувати", – сказав Нільсен.
 
Він нагадав, що чинна угода між країнами дозволяє США створити більшу кількість військових баз.
 
BBC писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує переговори з Данією щодо розгортання трьох нових військових баз на півдні Гренландії. Згідно з угодою, нові військові бази будуть офіційно визнані суверенною територією США.
 
Стверджується, що військові об’єкти розташують на півдні Гренландії, щоб стежити "за потенційною морською активністю" росії та Китаю в районі Північної Атлантики між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

 

військові базиСШАГренландія

Останні матеріали

Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна підточує російську воєнну машину. Далекобійні удари поступово змінюють логіку війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 травня 2026, 12:46
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Політика
Війна путіна повертається до Москви. Він більше не може приховувати її наслідки від російського суспільства – Енн Епплбом
Переклад iPress – 12 травня 2026, 00:04
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Cуспільство
Таємна зброя України: адаптація. Ніщо не перевершує здатність переграти ворога розумом – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 11 травня 2026, 16:34
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
Спорт
Збірна України з сокки вирушає на Євро-2026 з підтримкою betking
11 травня 2026, 16:12
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється