У Гренландії підтвердили перемовини зі США щодо збільшення кількості американських баз

Чинна угода між країнами дозволяє США створити більшу кількість військових баз.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підтвердив перемовини зі США щодо збільшення американської військової присутності на острові.

"Із самого початку однією з проблем було те, що вони не вважають, що ми робимо достатньо з погляду національної безпеки й спостереження в нашому регіоні, тому безпека та посилення військової присутності в Гренландії є частиною переговорів", – сказав Єнс-Фредерік Нільсен.

Йдеться про діалог, який Данія та Гренландія розпочали зі США, щоб знайти взаємно прийнятні рішення після заяв президента США Дональда Трампа про бажання анексувати острів.