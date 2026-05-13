У Гренландії підтвердили перемовини зі США щодо збільшення кількості американських баз
13 травня 2026, 10:31
Фото: Reuters
Чинна угода між країнами дозволяє США створити більшу кількість військових баз.
Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підтвердив перемовини зі США щодо збільшення американської військової присутності на острові.
Про це повідомляє Reuters.
"Із самого початку однією з проблем було те, що вони не вважають, що ми робимо достатньо з погляду національної безпеки й спостереження в нашому регіоні, тому безпека та посилення військової присутності в Гренландії є частиною переговорів", – сказав Єнс-Фредерік Нільсен.
Йдеться про діалог, який Данія та Гренландія розпочали зі США, щоб знайти взаємно прийнятні рішення після заяв президента США Дональда Трампа про бажання анексувати острів.
"Бажання Трампа отримати контролю над Гренландією не зникло, і нам потрібно укласти якусь угоду в цій робочій групі, і я впевнений, що ми зможемо це з'ясувати", – сказав Нільсен.
Він нагадав, що чинна угода між країнами дозволяє США створити більшу кількість військових баз.
BBC писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує переговори з Данією щодо розгортання трьох нових військових баз на півдні Гренландії. Згідно з угодою, нові військові бази будуть офіційно визнані суверенною територією США.
Стверджується, що військові об’єкти розташують на півдні Гренландії, щоб стежити "за потенційною морською активністю" росії та Китаю в районі Північної Атлантики між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.