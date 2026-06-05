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путіну доповіли про лист Зеленського

05 червня 2026, 12:57
путіну доповіли про лист Зеленського
Фото: з вільного доступу
кремль зробив заяву.
Російському диктатору путіну доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського.
 
Про це повідомив речник кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.
 
У цьому листі український лідер висунув публічну пропозицію зустрітися за столом переговорів, але не в москві.
 
"путіну доповіли про лист Зеленського", – заявив Пєсков.
 
Він додав, що росія не має офіційних каналів спілкування з Україною. Від озвучення інших деталей, зокрема реакції путіна на цей лист, Пєсков відмовився.
 
Окремо Пєсков заявив журналістам, що кремль нібито сподівається на відновлення переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту в Україні. Водночас він не уточнив, який формат переговорів підтримує росія. Також речник путіна заявив, що позиція Білого дому щодо України "одночасно послідовна і суперечлива".
 
"Вона послідовна з точки зору того, що зовсім недавно заявляв держсекретар Рубіо, який сказав, що "ну ми в цілому звичайно ми підтримуємо тільки один бік – це Україну, і ми туди і зброю поставляємо і так далі". Ось, і це послідовно відбувається, тобто це дійсно це війна, яка була війною Байдена, власне Байден опосередкований", – заявив Пєсков.
 
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист диктатору путіну, у якому запропонував особисто зустрітися й вказав низку країн, де може відбутися ця зустріч.

 

війна в Україніросія окупанти

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