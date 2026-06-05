Заклик до миру чи провокація: NYT про відкритий лист Зеленського путіну

Відкрите звернення українського президента поєднало заклик до переговорів із глузуванням над кремлем.

На тлі успішних ударів українських безпілотників углиб росії президент Володимир Зеленський 4 червня опублікував відкритий лист до путіна. Документ одразу привернув увагу своєю неоднозначністю: з одного боку, це формальна пропозиція відновити мирні переговори, з іншого, це гострий випад проти особисто глави кремля.

Про це пише NYT.

NYT називає лист одним із найрізкіших прямих звернень до путіна за весь час війни.

Що пропонує Зеленський

Український президент запропонував провести прямі переговори поза американським процесом, який очолювали бізнесмен Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Цей процес фактично зупинився після початку в лютому американсько-ізраїльської війни проти Ірану. Натомість Зеленський пропонує залучити європейські країни та провести зустріч у нейтральній країні, зокрема у Швейцарії, Туреччині або арабській державі.

Це не перша подібна пропозиція від українського лідера. Раніше він уже звертався до путіна із закликами до прямих зустрічей, однак безрезультатно. Нинішній лист відрізняється від попередніх насамперед тоном і моментом публікації.

Провокація чи дипломатія

Паралельно із закликом до миру лист містить уїдливі зауваження, які навряд чи сприятимуть діалогу. Зеленський прямо вказав на вік путіна, якому наразі 73 роки: "Після 26 років старість почала брати своє", – написав він. Молодший на 25 років Зеленський поставив під сумнів стабільність системи одноосібного правління в росії.

Окрім особистих випадів, у листі згадується дефіцит бензину через атаки на нафтопереробні заводи, інфляція та наростаюча втома від війни всередині росії. "Але зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян, те, що війна дає все більше негативу росії", – написав Зеленський.

Більшість незалежних аналітиків, втім, стверджують, що путін навряд чи вразливий до внутрішніх заворушень, а отже подібні сигнали радше розраховані на зовнішню аудиторію, ніж на реальний вплив усередині країни.

Чому саме зараз

Вибір моменту для публікації листа є красномовним. Його оприлюднили на наступний день після БпЛА-ударів по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі та напередодні виступу путіна на економічному форумі. NYT зазначає, що лист був принаймні частково піар-ходом, покликаним привернути увагу до далекобійних можливостей України.

Водночас адресований формально путіну, лист, схоже, мав і іншого адресата, а саме Дональда Трампа. "Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі", – написав Зеленський, натякаючи на саміт Трампа з путіним минулого літа та намагаючись продемонструвати американському президентові, що вплив кремля слабшає.

Реакція москви

кремль відреагував стримано. Прессекретар Дмітрій Пєсков підтвердив, що путіну доповіли про лист, але відмовився від коментарів і не уточнив, чи ознайомився диктатор із його текстом особисто. Прокремлівські коментатори звинуватили Зеленського в образах та спробах "посіяти розбрат у російському суспільстві", заздалегідь знімаючи з кремля будь-які зобов'язання реагувати по суті.

Що далі

Незрозуміло, що саме Зеленський може виграти від такої неоднозначної тактики, яка поєднує провокацію та заклик до миру. В Україні, однак, вважають, що росія мало що може зробити у відповідь ракетними ударами понад те, що вже робить. Лист і провокаційні удари БпЛА можуть підняти настрій всередині країни, надіслати сигнал Трампу про занепад впливу путіна або ж розпалити внутрішній розбрат у росії.