Палата представників США ухвалила нову допомогу Україні та санкції проти рф

До винесення на голосування законопроєкт місяцями не міг пройти регламентний комітет.

Палата представників США ухвалила законопроєкт про ширшу допомогу Україні та введення нових санкцій проти росії. Це перший подібний захід після початку другого президентства Дональда Трампа.

Про це пише Associated Press.

До винесення на голосування цей законопроєкт місяцями не міг пройти регламентний комітет, і для його розблокування знадобилася спеціальна петиція, за яку вирішальний голос віддав незалежний конгресмен Кевін Кайлі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав республікаців виступити проти цього законопроєкту, стверджуючи на закритій зустрічі, що президент Дональд Трамп повинен мати простір для переговорів з росією. Попри це, законопроєкт все одно схвалили 226 голосами, ще 195 конгресменів проголосували проти. Загалом 18 республіканців і один незалежний, який часто голосує разом з республіканцями, пішли проти прохання керівництва партії і проголосували за ухвалення законопроекту.