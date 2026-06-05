Палата представників США ухвалила нову допомогу Україні та санкції проти рф
05 червня 2026, 08:07
Фото: Укрінформ
До винесення на голосування законопроєкт місяцями не міг пройти регламентний комітет.
Палата представників США ухвалила законопроєкт про ширшу допомогу Україні та введення нових санкцій проти росії. Це перший подібний захід після початку другого президентства Дональда Трампа.
Про це пише Associated Press.
До винесення на голосування цей законопроєкт місяцями не міг пройти регламентний комітет, і для його розблокування знадобилася спеціальна петиція, за яку вирішальний голос віддав незалежний конгресмен Кевін Кайлі.
Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав республікаців виступити проти цього законопроєкту, стверджуючи на закритій зустрічі, що президент Дональд Трамп повинен мати простір для переговорів з росією. Попри це, законопроєкт все одно схвалили 226 голосами, ще 195 конгресменів проголосували проти. Загалом 18 республіканців і один незалежний, який часто голосує разом з республіканцями, пішли проти прохання керівництва партії і проголосували за ухвалення законопроекту.
Єдина демократка, яка голосувала проти разом із рештою республіканців, – Ільхан Омар. Після голосування в Палаті представників, законопроєкт також має пройти верхню палату Конгресу – Сенат. Однак прихильники його ухвалення сумніваються, що він набере там потрібні 60 голосів.
"Ймовірно, він не набере 60 голосів у Сенаті, але, сподіваюся, змусить Сенат зайнятися цим питанням. Це стане потужним сигналом для українських солдатів", – сказав конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, який голосував за законопроєкт.
За його словами, голосування також надішле сигнал путіну, що "ми тут не байдужі, що нам не байдуже до України і що ми використаємо свої повноваження, щоб допомогти їй". Якщо законопроєкт винесять на розгляд Сенату та схвалять, це стане першим значним кроком Конгресу щодо допомоги Україні з часу ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування навесні 2024 року за президентства Джо Байдена.
Законопроєкт, внесений демократом Грегорі Міксом, передбачає:
- понад 1 мільярд доларів прямої допомоги Україні на безпеку та відновлення;
- ще 8 мільярдів доларів у вигляді оборонних позик;
- масштабні санкції проти ключових секторів російської економіки.