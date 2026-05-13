Саудівська Аравія таємно вдарила по Ірану – Reuters

13 травня 2026, 08:33
фото: Reuters
При цьому конкретні цілі атак офіційно не розкривалися.
Наприкінці березня Саудівська Аравія завдала серію неофіційних ударів по території Ірану у відповідь на атаки по об'єктах королівства.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Саудівська Аравія провела кілька нерозголошених атак по території Ірану у відповідь на удари, які раніше було завдано по об'єктах королівства під час конфлікту на Близькому Сході. Джерела стверджують, що ударів завдала авіація Саудівської Аравії наприкінці березня. Один із західних чиновників охарактеризував їх як "дії у відповідь за принципом "око за око"".
 
При цьому конкретні цілі атак офіційно не розкривалися. У МЗС Саудівської Аравії безпосередньо не підтвердили факт ударів, а іранська сторона відмовилася від коментарів.
 
Повідомляється, що після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран почав атаки по країнах Перської затоки. Під удари потрапили американські бази, аеропорти, об'єкти нафтової інфраструктури та цивільні об'єкти. Крім того, Іран перекрив Ормузьку протоку, що вплинуло на світову торгівлю і посилило напруженість у регіоні. За даними ЗМІ, до військових дій проти Ірану також приєдналися Об'єднані Арабські Емірати, які зайняли більш жорстку позицію щодо Тегерана.
 
Незважаючи на обмін ударами, Саудівська Аравія паралельно продовжувала дипломатичні контакти з Іраном. Джерела стверджують, що після серії атак між сторонами почалися переговори про зниження напруженості. Представники Саудівської Аравії заявили, що виступають за стриманість і деескалацію заради стабільності регіону. Один з іранських чиновників підтвердив наявність неформального порозуміння між Тегераном і Ер-Ріядом, метою якого стало запобігання подальшому розширенню конфлікту на Близькому Сході.

 

