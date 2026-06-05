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Чехія хоче транспортувати азербайджанський газ і нафту через Україну

05 червня 2026, 16:49
Чехія хоче транспортувати азербайджанський газ і нафту через Україну
Фото: reuters.com
Прем'єр Бабіш отримав принципову згоду Зеленського на транзит, а постачання можуть розпочатися вже у 2028–2029 роках.

Чехія прагне транспортувати азербайджанський газ і нафту через українську територію.

Про це прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив у п'ятницю в Чорногорії, відповідаючи на запитання азербайджанських журналістів.

За словами Бабіша, транзит азербайджанського газу був однією з тем його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії у травні. "Я запитав президента Зеленського, чи дозволить Україна транзит азербайджанської нафти та газу через свою територію. Він відповів, що це можливо", – сказав чеський прем'єр.

Зеленський охарактеризував травневу зустріч із Бабішем як продуктивну. "Існує реальний потенціал для поглиблення нашої співпраці", – написав він тоді у соціальній мережі X, подякувавши чехам за підтримку України.

Бабіш також нагадав, що Азербайджан наразі є одним із найбільших постачальників нафти до Чехії, і зазначив, що Прага має виконати всі домовленості з Баку щодо постачання газу. За його словами, обидві країни прагнуть розширити економічні зв'язки та ведуть переговори щодо створення спільних підприємств.

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Карел Гавлічек під час квітневого візиту до Азербайджану заявив, що Прага хоче щорічно закуповувати два мільярди кубометрів азербайджанського газу. За його словами, поставки можуть розпочатися між 2028 і 2029 роками. Угода ще не підписана, однак контракт обіцяно і робота над ним іде за планом.

газЧехіянафтаАзербайджанАндрей БабішВолодимир Зеленський

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