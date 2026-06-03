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Трамп готовий до зустрічі з новим лідером Ірану

03 червня 2026, 16:28
Трамп готовий до зустрічі з новим лідером Ірану
Facebook / The White House
Президент США визнав вплив Моджтаби Хаменеї на ухвалення рішень у Тегерані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає особистих контактів з аятолою Моджтабою Хаменеї – сином загиблого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Про це він розповів в інтерв'ю New York Post.

"Я хотів би зустрітися з ним, і, ймовірно, ми зустрінемося в якийсь момент, залежно від того, як все складеться", – заявив Трамп, додавши, що загалом відкритий до діалогу з представниками іранського керівництва.

Американський президент також визнав, що Моджтаба Хаменеї "абсолютно причетний" до процесу ухвалення рішень в Ірані, зокрема щодо можливого припинення війни. За словами Трампа, аятола користується значною повагою в країні після загибелі його батька та інших членів родини внаслідок ізраїльських авіаударів на початку конфлікту.

За даними The New York Times, Моджтаба Хаменеї після ударів США та Ізраїлю перебуває в укритті під посиленою охороною. Він отримав поранення і переніс операції на нозі та руці, а опіки обличчя та губ ускладнили його мовлення, через що він не записує публічних звернень.

Дональд ТрампСШАІранМоджатаба Хаменеї

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