Верховний лідер Ірану Хаменеї загинув унаслідок авіаудару

Про його смерть оголосило держтелебачення Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок спільної атаки США й Ізраїлю на Іран 28 лютого.

Про його смерть офіційно оголосило державне телебачення Ірану.

Хаменеї було 86 років. Пост верховного лідера Ірану він обіймав із 1989 року. Після ісламської революції 1979 року в Ірані було лише двоє верховних лідерів – Рухолла Мусаві Хомейні й Хаменеї.

BBC News назвала посаду верховного лідера "всесильною", тому що той є главою держави й головнокомандувачем збройних сил, включно з елітним Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Після ліквідації Хаменеї у країні оголосили 40-денну жалобу. Журналіст ВВС Verify Шаян Сардарізаде в Х опублікував повне відео оголошення смерті Хаменеї на телебаченні. Він зауважив, що ведучий плакав, коли говорив про це. Іранське агентство Fars у соціальній мережі Х із посиланням на джерела написало, що крім Хаменеї унаслідок бомбардування загинуло четверо членів його сім'ї – дочка, зять, онук й одна з його невісток.

Про смерть Хаменеї написав у своїй соцмережі Truth Social і Дональд Трамп.Він каже, що Хаменеї "не зміг уникнути нашої розвідки та високотехнологічних систем стеження". Його вбивство він назвав "не лише справедливістю для народу Ірану", а й для "всіх великих американців і людей з багатьох країн світу, які були вбиті або понівечені Хаменеї та його бандою кровожерливих головорізів".

Американський президент також закликав Корпус вартових ісламської революції "об’єднатися з іранськими патріотами", щоб "повернути країні велич, на яку вона заслуговує".

"Втім, потужні та високоточні бомбардування триватимуть безперервно протягом тижня або стільки, скільки буде потрібно для досягнення нашої мети — МИРУ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ І, ЗРЕШТОЮ, У СВІТІ!" — додав він.