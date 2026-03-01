Іран розпочав нову хвилю ударів у відповідь

Вибухи пролунали в Ізраїлі, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Іраку.

Вранці 1 березня армія Ірану розпочала нову хвилю ударів по країнах Близькому Сходу. Вибухи та сигнали повітряної тривоги пролунали в Ізраїлі, Дубаї (ОАЕ), Досі (Катарі), Бахрейну, Йорданії й Іраку.

Впродовж ранку у Дубаї пролунали численні вибухи, у небі виднівся дим. Урядова медіаслужба емірату повідомила в соцмережі X, що уламки перехопленої ракети спричинили пожежу на одному з причалів порту міста Джебель-Алі. Постраждалих немає.