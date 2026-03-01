Іран розпочав нову хвилю ударів у відповідь
01 березня 2026, 10:19
Фото: reuters.com
Вибухи пролунали в Ізраїлі, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Іраку.
Вранці 1 березня армія Ірану розпочала нову хвилю ударів по країнах Близькому Сходу. Вибухи та сигнали повітряної тривоги пролунали в Ізраїлі, Дубаї (ОАЕ), Досі (Катарі), Бахрейну, Йорданії й Іраку.
Про це повідомляє CNN.
Впродовж ранку у Дубаї пролунали численні вибухи, у небі виднівся дим. Урядова медіаслужба емірату повідомила в соцмережі X, що уламки перехопленої ракети спричинили пожежу на одному з причалів порту міста Джебель-Алі. Постраждалих немає.
В Ізраїлі військові заявили, що виявили ракети, запущені з Ірану в бік Ізраїлю, і що оборонні системи працюють. По всьому центральному та південному Ізраїлю лунали сирени. Іранське агентство Tasnim News Agency пише про уражені цілі в Тель-Авіві та Хайфі.
Al Jazeera Arabic повідомляє, що йорданські системи оборони перехопили ракети, які увійшли до повітряного простору столиці Аммана, а також до північних районів.
У Досі пролунали кілька гучних вибухів о 7:30 ранку за місцевим часом. Міністерство внутрішніх справ Катару повідомило, що 16 людей отримали поранення, в деяких частинах країни завдано незначних матеріальних збитків.
У Бахрейні дим піднявся з околиць готелю Crowne Plaza в Манамі. Міністерство внутрішніх справ Бахрейну заявило, що в неділю вранці в країні пролунали сирени, і попередило мешканців зберігати спокій і прямувати до найближчого безпечного місця.