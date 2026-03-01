Військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер рф

Збройні сили Бельгії за підтримки Франції вперге перехопили та взяли під контроль танкер російського "тіньового флоту".

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі Х.

За словами Франкена, операція під кодовою назвою "Синій порушник" (Blue Intruder) була проведена протягом останніх кількох годин. Бельгійські військовослужбовці за підтримки оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, що належить до так званого "тіньового флоту" росії.

"Наразі судно супроводжується до порту Зебрюгге, де воно буде арештоване. Операцію провела команда винятково хоробрих військовослужбовців. Чудова робота", - зазначив він.