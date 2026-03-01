Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер рф

01 березня 2026, 12:27
Військові Бельгії вперше затримали
Фото: x.com/FranckenTheo
Судно конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту.
Збройні сили Бельгії за підтримки Франції вперге перехопили та взяли під контроль танкер російського "тіньового флоту". 
 
Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі Х.
 
За словами Франкена, операція під кодовою назвою "Синій порушник" (Blue Intruder) була проведена протягом останніх кількох годин. Бельгійські військовослужбовці за підтримки оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, що належить до так званого "тіньового флоту" росії.
 
"Наразі судно супроводжується до порту Зебрюгге, де воно буде арештоване. Операцію провела команда винятково хоробрих військовослужбовців. Чудова робота", - зазначив він.

 

Тіньовий флот - це мережа старих нафтових танкерів з анонімними власниками, які росія використовує для обходу західних санкцій та цінової стелі на нафту. Такі судна часто не мають належного страхування та відключають системи ідентифікації, що створює значні екологічні ризики для країн, повз береги яких вони курсують.

