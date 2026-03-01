Держдеп закликав громадян США в усіх країнах дотримуватися безпекових вказівок

Держдеп радить перед поїздками уважно вивчати Travel Advisory.

Громадянам США по всьому світу рекомендують бути обережнішими.

Про це повідомив Державний департамент США, опублікувавши глобальне попередження безпеки для громадян країни після початку бойових операцій США в Ірані.

У повідомленні вказано, що через воєнні дії можуть виникати труднощі в подорожах, зокрема через тимчасове закриття повітряного простору. Громадянам США рекомендують бути обережнішими, реєструватися на порталі STEP для одержання останніх повідомлень про безпеку й підписатися на офіційний канал Держдепу у WhatsApp.

Також Держдеп радить перед поїздками уважно вивчати Travel Advisory, інформацію щодо країн і останні попередження, доступні на офіційному сайті. Це попередження наголошує на серйозності ситуації й ризиках для американців під час ескалації конфлікту на Близькому Сході.